Tabletiniz yavaşladıysa ve tablet nasıl hızlandırılır diye merak ediyorsanız endişelenmeyin! Yavaşlayan veya donan tabletleri hızlandırmak için uygulayabileceğiniz en etkili yöntemleri sıraladık.

Tabletler, pek çoğumuz için vazgeçilmez bir hâle geldi. Bugün özellikle de akıllı telefonunu yormak istemeyen kullanıcılar, daha uygun fiyatlara satın alabildikleri tabletleri aktif olarak kullanıyorlar. Tabii yoğun kullanım, tabletlerin yavaşlamasına veya direkt donmasına neden oluyor. Peki tablet nasıl hızlandırılır?

Tabletiniz zamanla yavaşlamaya mı başladı? Uygulamalar geç mi açılıyor ya da cihaz sık sık donuyor mu? Endişelenmeyin! Bu içeriğimizde yavaşlayan, donan tablet nasıl hızlandırılır sorusuna 8 etkili yöntemle cevap vereceğiz.

Yavaşlayan veya donan tablet nasıl hızlandırılır?

Yöntem #1: Arka plan uygulamalarını kapatın.

Arka plan uygulamalarını kapatın. Yöntem #2: Gereksiz uygulama ve dosyaları silin.

Gereksiz uygulama ve dosyaları silin. Yöntem #3: Önbelleği temizleyin.

Önbelleği temizleyin. Yöntem #4: Yazılım güncellemelerini kontrol edin.

Yazılım güncellemelerini kontrol edin. Yöntem #5: Widget ve animasyonları azaltın.

Widget ve animasyonları azaltın. Yöntem #6: Virüs veya kötü amaçlı yazılım taraması yapın.

Virüs veya kötü amaçlı yazılım taraması yapın. Yöntem #7: Arka plan güncellemelerini sınırlayın.

Arka plan güncellemelerini sınırlayın. Yöntem #8: Fabrika ayarlarına dönün.

Eğer sizin de artık çok yavaş çalışan veya bir şeyler izlerken donan bir tabletiniz bulunuyorsa bu yöntemleri kullanarak tabletinizi hızlandırabilirsiniz. Dilerseniz şimdi bu yöntemlerle ilgili detaylara geçelim.

Yöntem #1: Arka plan uygulamalarını kapatın.

Yavaşlayan tabletleri tıpkı akıllı telefonlar gibi hızlandırabilirsiniz. Bunun en basit yolu ise tabletinizde çalışan arka plan uygulamalarını kapatmaktır. Çünkü arka planda çalışan uygulamaların sayısı arttıkça boştaki RAM kapasitesi düşecektir. Bu da cihazın yavaşlamasına, hatta donmasına neden olacaktır. Özellikle de çok kullanmadığınız uygulamaları kapatmak, tablet hızlandırma için olmazsa olmazdır.

Yöntem #2: Gereksiz uygulama ve dosyaları silin.

Bir tabletin hafızasını doldurmak, tıpkı akıllı telefon ve bilgisayarlardaki gibi yavaşlama sorununa yol açar. İşte tablet hızlandırma nasıl yapılır diyorsanız, size tavsiye edeceğimiz yöntemlerden biri de bu olacaktır. Cihazınızda kullanmadığınız uygulamalar ile gereksiz fotoğraf veya video gibi dosyaları silmek, cihazın rahatlamasını sağlayacaktır.

Yöntem #3: Önbelleği temizleyin.

Android tablet hızlandırma için tercih edebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi de önbellek temizliği. Kullandığınız uygulamalar, zaman içerisinde tablette gereksiz yer kaplamaya başlarlar. Ayarlar bölümüne girer ve "Depolama" ile ilgili seçeneğe dokunursanız, uygulamaların tablette işgal ettiği önbellek miktarını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bunları temizlemek, tabletin daha sağlıklı ve hızlı çalışmasını sağlayacaktır.

Yöntem #4: Yazılım güncellemelerini kontrol edin.

Yazılım güncellemeleri, bugün kullanmakta olduğumuz tüm akıllı cihazlar için hayati önem arz etmektedir. Zira şirketler, yazılım güncellemeleri ile sadece yeni özellikler sunmaz, sorunları çözer ve güvenlik açıklarını kapatırlar. İşte tam da bundan kaynaklı olarak yazılım güncellemelerini kontrol etmek ve cihazı güncel tutmak, tablet nasıl hızlandırılır diye düşünenler için oldukça önemlidir.

Yöntem #5: Widget ve animasyonları azaltın.

iOS ve Android, son dönemlerde animasyon ve widget konusunda tabiri caizse çağ atladılar. Zira her iki işletim sistemi de son sürümlerde çok gelişmiş özellikler sunuyorlar. Ancak animasyonlar ile widget'lar, tabletin bir süre sonra yorulmasına neden olabiliyor. Özellikle de Samsung tablet hızlandırma için tercih edebileceğiniz yöntemlerden biri, animasyon ve widget'ları azaltmak olacaktır.

Yöntem #6: Virüs veya kötü amaçlı yazılım taraması yapın.

Yine daha çok Android tablet hızlandırma yapmak isteyen kullanıcılarla ilgili bir yöntemle karşınızdayız. Android tabletler, işletim sisteminin doğası gereğince kötü amaçlı yazılımlara karşı daha savunmasızdırlar. Eğer tabletiniz çok yavaş çalışıyor veya tamamen donuyorsa virüs veya kötü amaçlı yazılım taraması yaptırmanız işinize yarayabilir.

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Yöntem #7: Arka plan güncellemelerini sınırlayın.

Tabletler, işletim sistemleri ayarlarında arka planda güncelleme yapabilecek şekilde programlanmışlardır. Yani siz tablet kullanırken arka planda uygulama güncellemeleri yapılabilir. İşte bu durum, anlık olarak yavaşlamalara, hatta donmalara sebebiyet verebilir. Eğer iPad hızlandırma yapmak istiyorsanız arka plan güncellemelerini sınırlamayı düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın, eğer uygulamaları manuel olarak güncellemezseniz bir süre sonra giriş yapmakta sorun yaşayabilirsiniz.

Yöntem #8: Fabrika ayarlarına dönün.

Tablet hızlandırma için kullanabileceğiniz en etkili yöntem, cihazı fabrika ayarlarına döndürmek olacaktır. Bu işlem, tabletinizde yer alan tüm verilerin silinmesine yol açacaktır. Ancak yeniden başlatılan tablet, tamamen aldığınız ilk günkü akıcılığına kavuşacaktır. Eğer tablet nasıl hızlandırılır diye arama yapıyorken bu yönteme denk geldiyseniz önemli bir uyarı yapalım: Sıfırlama işleminden önce tüm verilerinizin yedeğini alın. Zira fabrika ayarlarına döndürme işlemi, geri alınamayacaktır.

Bu içeriğimizde tablet nasıl hızlandırılır sorusunun cevabını hep birlikte öğrenmiş olduk. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse daha fazlası için Webtekno'da kalmaya devam edin.