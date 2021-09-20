Taciz ‘Anısını’ Anlatan Prof. Dr. Celal Şengör’e Soruşturma

Geçtiğimiz günlerde anlattığı taciz anısı sebebiyle sosyal medyada çok büyük tepki çeken Celal Şengör hakkında İTÜ tarafından soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığını anlatan ve videosu ile çokça tepki çekmişti. Videonun ardından ünlü komedyen Şahan Gökbakar’da sosyal medyadan Şengör’e tepki göstermişti ve “Pişkinliği karşısında hayrete düştüm” demişti.

Bütün bu olayların ardından hem Celal Şengör’e hem de kendisinin ders verdiği İstanbul Teknik Üniversitesi’ne çokça baskı yapılmıştı. İTÜ Rektörlüğü ise bugün bu olay hakkında bir açıklama yaptı

Soruşturma açıldı

İTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan bir açıklamada Prof. Dr. Celal Şengör hakkında soruşturma başlatıldığı açıkladı. Şengör bu durumu her ne kadar bir “eğitim” olarak adlandırsa da sosyal medya üzerinde pek çok insan bunun açıkça taciz olduğunu söylemiş ve kendisinin bu durumu normal bir şey gibi anlatmasını “terbiyesizce” bulmuştu.

İTÜ’nün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Taraflardan birinin mağdur olması ve korunması gereken özel hayatı nedeniyle idari soruşturma sonuçlanıncaya kadar kamuoyunu sabırlı olmaya davet ediyoruz. Olayın cezai yönü savcılık incelemesinde olup hukukun üstünlüğüne olan inancımız tamdır” ifadeleri kullanıldı.

İTÜ’nün açıklamasının ardından pek çok insan Şengör’ün mümkün olan en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.