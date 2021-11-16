Birçok konuda olduğu gibi, cinsel yaşam konusunda da pozitif enerjiler sayesinde olumsuz sonuçlardan kurtulmak mümkün. İşte asırlardır cinsel yaşamı daha pozitif hale getirmek için kullanılan Tantra öğretisi ve hakkında bilinmeyen gerçekler.

Tantra, Hintçe’de “Tan” kelimesinden türeyen; uzanmak, türemek ya da çoğalmak anlamına gelen bir kelimedir. Antik Sanskritçe’de “enerji ağı oluşturmak” anlamına gelir. Tantra’yı günümüzde vücudun haz alma yeteneklerini keşfetme üzerine kurulu bir öğreti olarak tanımlayabiliriz.

Tantra, temelde cinsel duyguların hem erkek hem de kadınlarda en üst düzeyde yaşanmasını amaçlayan bir düşünce ve eylem sistemidir. Tantra’ya göre evren Shiva ve Shakti isimli tanrı ve tanrıçaların birleşiminden meydana geliyor. Bu sebeple Tantra, partnerlerle birlikte olmayı orgazmdan çok bütünleşme olarak tanımlamaktadır.

Tantra tam olarak neyi nasıl hedefliyor?

Tantra’da temel amaçlardan biri cinsel aktiviteyi olabildiğince uzun tutmaktır. Tantra’da tahmin edildiğinin aksine orgazm hedeflenmez. Tantra’da cinsel aktivite ile kaybedilen enerjiyi, vücuda geri kazandırma da amaçlanmaktadır. Tantra tüm bunları fiziki değil spiritüel yani ruhani bir deneyim ile kazandırmaktadır.

Tantra’nın bireylere faydaları

Tantra, genel yapısı gereği eşlere huzur katıyor. İlişkilerde istenmeyen durumlar olarak tabir edilen kısa süreli ilişki, ereksiyon sorunları gibi problemleri ortadan kaldırıyor. Sadece bu sayede bile eşlere öz güven katıyor ve birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı sunuyor. Ayrıca bireylerin kendi bedenlerini daha yakından tanımalarına da imkan veriyor.

Tantra nasıl yapılır?

Tantra öncelikle; dış dünyadan arındırılmış ve sakin bir zihin ile yapılıyor. Tantratik seks adı da verilen bu öğreti için çoğu öğretilerde olduğu gibi; sessiz ve sakin bir ortam, bolca çiçek, renkli ve kokulu mumlar, sıcak çikolata, aromatik yağlar, mor ya da kırmızı ışık, hoş bir müzik, hoş kokular ve tütsüler bulunması gerekiyor.

Tabii Tantra’yı öğrenmek için belli bir eğitimden geçmek de şart. Neyse ki Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED)'nin web sitesi ve Youtube’da bu konu hakkında ücretsiz eğitim alabileceğiniz çok sayıda kaynak bulunuyor.

Peki ya sizler daha önce Tantra'yı duymuş muydunuz? Tantra'nın gerçekten faydalı olduğuna ya da olabileceğine inanıyor musunuz?

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