Popüler yatırım araçlarından Bitcoin, 46 bin 637 dolara ulaşarak son 2,5 ayın rekorunu kırdı. Yatırımcısını bir süredir pek de memnun etmeyen Bitcoin'in yükselişi, piyasadaki diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi. Analistler, yükselişin devam edeceğine inanıyorlar.

Son dönemlerin en çok konuşulan yatırım araçlarından bir tanesi haline gelen Bitcoin, bir süredir yatırımcısının kabusu olmuştu. Ancak son günlerde iyi bir yükseliş trendine giren kripto para birimi, son 2,5 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Son 24 saatte 46 bin 637 dolar seviyelerine kadar yükseliş gösteren dijital para, saat 09:30 itibarıyla 45 bin 425 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Son 24 saatte 43 bin 313 doların altına düşmeyen Bitcoin, diğer kripto para birimlerini de olumlu yönde etkiledi. Coinmarketcap'te yer alan verilere baktığımızda en popüler 10 kripto para biriminin tümünde ciddi yükselişler görüyoruz. Bu kripto para birimleri arasında en çok yükselen ise Uniswap oldu. Uniswap'ın son 24 saatteki değerlenişi, yüzde 12,5 seviyelerinde.

Kripto para piyasalarındaki durum şöyle

En büyük ikinci para birimi olan Ethereum da yükselişten nasibini aldı. 3.111 dolardan işlem gören kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 7'ye varan yükseliş gösterdi. Bunun haricinde; Binance Coin 351,25 dolardan, Cardano 1,47 dolardan, Ripple 0,81 dolardan, Dogecoin 0,25 dolardan, Polkadot 20,32 dolardan, Uniswap ise 29,16 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Bitcoin'deki yükselişle ilgili açıklamalarda bulunan analistler, kripto para birimiyle ilgili olumlu görüş bildiriyorlar. Matt Maley tarafından yapılan açıklamalarda kötü günlerin geride kaldığı belirtilirken, 50 bin dolar seviyesinin Bitcoin için kritik eşik olacağı ifade ediliyor. Analist Craig Erlam ise şu an önemli olan tek şeyin Bitcoin'in nereye kadar yükseleceği olduğunu söylüyor.

Bu içerik, yatırım tavsiyesi değildir.