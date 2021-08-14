Tarihte Bu Hafta (8-14 Ağustos): Atatürk Cumhurbaşkanı Oldu

Tarihte Bu Hafta adlı serimizin bu haftaki bölümünde Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olması, Ford’un ilk otomobilini üretmesi, Japonya’nın Pekin’i işgal etmesi ve Küba yönetimine uygulanan darbe gibi gelişmelerle karşınızdayız.

Tarih, şimdiye dek bilinen haliyle binlerce, milyonlarca önemli olaya ve ana şahit oldu. Bu olayların bazıları NASA’nın yaptığı keşifler gibi evrenin ve insanlığın kaderine doğrudan etki ederken bazıları ise devletler arası antlaşmalar gibi toplumları etkisi altına aldı.

Tarihte Bu Hafta adıyla her hafta sizlerle buluşturduğumuz bu seride, içinde bulunduğumuz hafta aralığında, tarihimizde neler yaşandığını, haftanın her günü için iki önemli olayı seçerek derliyoruz. Bu hafta, 1923’te Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden Ford’un ilk otomobilini üretmeye başlaması gibi birçok tarihi gelişme karşımıza çıkıyor. İşte Tarihte Bu Hafta serisinin 8-14 Ağustos haftasında gerçekleşen bazı önemli olaylar:

Tarihte Bu Hafta:

8 Ağustos:

1933: Küba yönetimine darbe uygulandı:

Tarihin en popüler darbe girişimlerinden biri olan bu olay, dönemin yöneticisi Machado Ventura’nın yönetimden alınmasına kadar dayandı. Fulgencio Batista tarafından gerçekleştirilen bu darbeyle birlikte Küba, 1940’a kadar sürece bir askeri yönetimle karşı karşıya kaldı.

1937: Japonya, Pekin’i işgal etti:

İkinci Çin-Japon savaşının başlamasıyla birlikte Japonya, 8 Ağustos 1937’de ordularıyla birlikte Pekin’e giriş yaptı. Tüm Çin’i ele geçirmek için harekete geçirilen bu planla birlikte Şanghay şehri de bombaların hedefi oldu.

9 Ağustos:

1915: Birinci Anafartalar Muharebesi başladı:

Gelibolu Yarımadası’nda İngiliz ordusunun saldırısıyla başlayan Birinci Anafartalar Muharebesi, 3.000’e yakın Osmanlı İmparatorluğu askerinin şehit olmasına rağmen Albay Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının önderliğinde zaferle sonuçlandı. Bu muharebe, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehasının gün yüzüne çıktığı savaşlardan biri olarak kabul edilir.

1928: Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Arap alfabesinden Latin esaslı Türk alfabesine geçildi:

Arap harflerinin Türk diline uygun olmadığını düşünen ve bu bağlamda Harf Devrimi kararını alan Mustafa Kemal Atatürk, 9 Ağustos 1928’de Sarayburnu Parkı’nda gerçekleştirilen bir şenlik esnasında halka Harf Devrimini duyurdu. Bu kararın ardından artık Latin altyapısına sahip Türk alfabesi kullanılmaya başlandı.

10 Ağustos:

1920: Sevr Antlaşması imzalandı:

24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalanmadan önce 1920’de Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Sevr Antlaşması, 433 maddeden oluşmaktadır. Boğazların egemenliğinden Ege’deki adalara kadar birçok kritik noktaya değinen bu antlaşma, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Milli Mücadele döneminin başlamasına sebep oldu.

1966: NASA, ilk ay uydusu ORBİTER’i fırlattı:

Tarihe adını Lunar Orbiter 1 olarak yazdıran ABD’nin ilk ay uydusu, 10 Ağustos 1966’da fırlatıldı ve 80 gün boyunca görevine devam etti. Amacı Ay’ın yüzeyini detaylı olarak fotoğraflamak olan Lunar Orbiter 1, 229 kare fotoğrafla görevden geri döndü.

11 Ağustos:

1877: Amerikalı astronom Asaph Hall, Mars’ın uydusu Deimos’u keşfetti:

Astronomi dünyasının önemli isimlerinden biri olan Asaph Hall, takvimler 11 Ağustos 1877’yi gösterdiğinde Mars’ın uydusu olan Deimos’u keşfetti. Bu keşfe 48 yaşında imza atan Hall, sonrasında Kraliyet Astronomi Topluluğu tarafından altın madalya ile ödüllendirildi.

1960: Fransa sömürgesinde olan Çad, bağımsızlığını ilan etti:

Eski bir Fransa sömürgesi olan Çad, takvimler 11 Ağustos 1960’ı gösterdiğinde bağımsızlığını ilan etti. Bağımsızlık ilanının hemen ardından Birleşmiş Milletler’e alınan Çad’ın o dönemdeki lideri François Tombalbaye oldu.

12 Ağustos:

1908: Ford, ilk otomobilini üretti:

Otomotiv sektörünün en köklü isimlerinden biri olan Ford, 12 Ağustos 1908’de Model T’yi üretti. 1908’den 1927’ye kadar üretimde kalan Model T, 20 HP güç üretiyordu ve 2,9 litrelik bir motora sahipti.

2014: Ebola virüsüne bağlı ölümlerin sayısı 1000’i geçti:

Yarasa, maymun gibi hayvanlardan insanlara geçebilen Ebola, aniden yükselen ateş ve gribal enfeksiyonlarla insan sağlığını önemli ölçüde tehdit etti. 2014’e geldiğimizde ise 1970’lerde ortaya çıkan bu virüsün aldığı can sayısı 1000’i geçti.

13 Ağustos:

1923: TBMM, Mustafa Kemal Atatürk’ü Cumhurbaşkanı olarak seçti:

29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde 158 milletvekili oy kullandı. Bu seçimde Mustafa Kemal Atatürk, tek aday olarak doğrudan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olarak seçildi.

2014: Maryam Mirzakhani, Fields Madalyası kazanan ilk kadın oldu:

1977 yılında doğan İran kökenli Maryam Mirzakhani, 2004 yılında Harvard’da doktora çalışmasını tamamladı. 2008’de Stanford Üniversitesi’nde profesör olarak görev alan Mirzakhani, 2014’te Matematiğin Nobeli olarak kabul edilen Fields madalyasını kazanan ilk kadın oldu. Maryam Mirzakhani, 2017’de hayatını kaybetti.

14 Ağustos:

1974: Kıbrıs Harekatı’nın ikinci ayağı başlatıldı:

20 Temmuz 1974’te Bülent Ecevit tarafından Kıbrıs’ta başlatılan harekat, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adanın %37’sini ele geçirmesinin ardından sona erdi. Bu harekatta Türkiye Cumhuriyeti’nin kesin galibiyeti elde ettiğinde ise takvimler 18 Ağustos’u gösteriyordu.

2016: Usain Bolt, Rio Olimpiyatları’nda 100 metreyi 9,81 saniyede koşarak bu etkinliği ardı ardına 3 kez kazanan ilk erkek sporcu oldu:

Jamaikalı atlet Usain Bolt, 2016’da düzenlenen Rio Olimpiyatları’nda kendi rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı. Buna ek olarak olimpiyatları arka arkaya 3 kez kazanan ilk erkek sporcu olarak tarihe geçen Usain Bolt, 20’den fazla müsabakada birincilik ödülünü almayı başardı.

Tarihte Bu Hafta adlı yazı serimizin 8-14 Ağustos kısmı bu şekildeydi. Haftalık bir seri olarak sizlerle buluşan bu seriyle ilgili öneri ve görüşlerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın.