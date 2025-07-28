Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda üzerine çalışan işletmelere yönelik karekod uygulaması ülke genelinde zorunlu oldu. Artık tüm firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı kaydını gösteren karekodları görünür yerde sergilemek zorunda olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Cebimde" uygulaması kapsamında hazırladığı karekod sistemi, bugün itibarıyla tüm Türkiye'de zorunlu hâle getirildi. Artık tüketiciler olarak ne yiyip içtiğimizi sadece cebimizdeki akıllı telefonu kullanarak görüntüleyebileceğiz. Gelin hep birlikte bu teknolojinin detaylarına yakından bakalım.

Tarım Cebimde, iOS ve Android için uygulama mağazalarına eklenmiş olan küçük bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Artık bir restorana, markete veya bir manava gittiğiniz zaman Tarım Cebimde uygulaması üzerinden bir karekod okutup, bulunduğunuz firmayla ilgili kapsamlı bilgiler edinebileceksiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Cebimde uygulaması ile gıda denetimlerinde şeffaflığı sağlamayı amaçlıyor.

Okutulan karekodda hangi bilgiler verilecek?

Türkiye'de gıda üzerine hizmet vermekte olan tüm işletmelerin, burada bulunan bağlantı üzerinden karekod oluşturmaları gerekecek. Oluşturulan karekodu telefonundan okutan bir tüketici, işletmenin resmî bilgilerinin yanı sıra denetim durumlarını görüntüleyebilecek. Böylelikle gittiğiniz bir işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı kaydı olup olmadığını, son denetlemenin ne zaman yapıldığını anında görüntüleyebileceksiniz.

Karekodu olmayan işletmeye ceza kesilecek!

Buradaki önemli detaylardan bir tanesi, Tarım Cebimde kaydı bulunmayan işletmelere ceza kesilecek olması. Sıradan tüketiciler olarak hemen şöyle bir tavsiye verelim; gittiğiniz bir manavın Tarım Cebimde kaydını bulamadınız. O işletmeyi derhal terk edin. Ayrıca "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden gerekli bildirimi yapın. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, işletmeyi derhal inceleme altına alacaklar.

Karekod uygulaması neden önemli?

Sıradan bireyler olarak temiz gıda, hepimiz için en doğal haklardan bir tanesi. Tüketiciler olarak steril ortamda hazırlanmış, içine zehir doldurulmamış gıdalar tüketmek istiyoruz. İşte Tarım Cebimde kapsamında devreye alınan karekod uygulaması, tam da bundan kaynaklı önem arz ediyor. Bunu şöyle izah edebiliriz; ilgili yasal mevzuata göre paketli gıdalardan restoranlarda yediğimiz yemeklere kadar her yerde kapsamlı DNA analizleri yapılıyor. Karekodu olmayan bir işletme, bu analizler yapılmamış olan gıdayı satıyor olabilir.

Tarım Cebimde uygulaması nasıl yüklenir?

Tarım Cebimde uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla yüklenebiliyor. Uygulamayı edinmek için hemen aşağıda bulunan bağlantıları kullanabilirsiniz.

Uygulamayı yükledim: Şimdi ne yapacağım?

Tarım Cebimde uygulamasını yükledikten sonra yapmanız gereken tek şey, gittiğiniz bir işletmenin Tarım ve Orman Bakanlığı sisteminde oluşturduğu karekodu telefondan okutmak. Tarım Cebimde uygulaması, bu işletmenin tüm detaylarını sizinle otomatik olarak paylaşacak. Bu arada; her işletmenin ücretsiz olarak oluşturacağı karekodu herkesin görebileceği şekilde sergilemesi gerektiği bilgisini paylaşalım. Karekodu göremezseniz bu durumu işletmeye aktarmaktan çekinmeyin.