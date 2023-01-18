TECNO, bugün yeni katlanabilir telefon konsepti olan Phantom Vision V'yi duyurdu. Üstelik bu telefon hem katlanıyor hem de uzuyor.

Çin merkezli telefon üreticisi TECNO, özellikle ülkemizde yaptığı yatırımlarla adından sıkça bahsettiriyor. Hatırlarsanız TECNO geçtiğimiz haftalarda ülkemizde satışa sunacağı yeni ürünleri bir Metaverse etkinliğinde tanıtmıştı. Ayrıca markanın güneş ışığında renk değiştiren telefonu Tecno CAMON 19 Pro da 2 adet tasarım ödülünün sahibi olmuştu.

Bugün ise TECNO, yeni katlanabilir telefon konseptini tanıttı. Bu konsept Samsung’un Fold ve Flip cihazlarının aksine hem katlanıyor hem de uzayabiliyor.

İşte TECNO’nun yeni Phantom Vision V konsepti

GSMArena tarafından yayınlanan videoda TECNO’nun yeni konsept telefonu Phantom Vision V duyuruldu. Tıpkı Samsung Galaxy Fold telefonlar gibi katlandığı belirtilen ürün aynı zamanda Oppo’nun uzayabilen akıllı telefon serisi X’in de özelliklerini taşıyor. Bu sayede telefon katlı değilken sahip olduğunuz ekran yetmediğinde telefonun ekranını uzatarak 10.1 inçlik devasa bir ekrana sahip olabiliyorsunuz.

Potansiyel bir tablet katili olarak adlandırılan bu telefonun muhtemel sistem özellikleri hakkındaysa herhangi bir bilgi paylaşılmadı. TECNO yetkilileri telefonun şu anda konsept aşamasında olduğunu ve seri üretime geçirilip geçirilmeyeceği konusunda bir belirsizlik olduğunu da belirtiyor.

Ancak eğer bu telefon 2023 ya da 2024 yılında piyasaya sürülecek olursa Phantom Vision V’nin bugüne kadarki en pahalı katlanabilir telefon olacağından şüphemiz yok.