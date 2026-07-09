TECNO, 10-12 Temmuz tarihleri arasında Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek Manifestival'de CAMON 50 Serisi ve yapay zekâ teknolojilerini ziyaretçilerle buluşturacak. Katılımcılar telefonları deneyebilecek, ELLA ile kendi şarkılarını oluşturabilecek ve çeşitli etkinliklerle sürpriz hediyeler kazanabilecek.

Teknoloji markalarının festivallerde yer almasına alışkınız ancak bu kez iş yalnızca ürün sergilemekle sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. TECNO, 10-11-12 Temmuz tarihlerinde Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek Manifestival kapsamında kuracağı deneyim alanıyla ziyaretçileri hem yeni cihazlarıyla hem de yapay zekâ özellikleriyle tanıştırmaya hazırlanıyor.

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Festival boyunca markanın odağında CAMON 50 Serisi yer alacak. Bunun yanında TECNO AI ekosistemi de ziyaretçilerin kullanımına açılacak. Böylece katılımcılar, yalnızca telefonları incelemekle kalmayacak; markanın yapay zekâ destekli deneyimlerini de birebir test etme fırsatı yakalayacak.

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Festivalde kendi şarkınızı yapay zekâ ile oluşturabileceksiniz

TECNO standındaki en dikkat çekici deneyimlerden biri ise ELLA isimli yapay zekâ asistanı olacak. Şirketin aktardığına göre ziyaretçiler, ELLA'yı kullanarak kendi şarkılarını oluşturabilecek ve festival atmosferini yapay zekâ destekli içerik üretimiyle birleştirebilecek. Böylece klasik ürün tanıtımının ötesine geçen daha etkileşimli bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Bunun yanında CAMON 50 Serisi'nin yapay zekâ destekli kamera yetenekleri de festival boyunca denenebilecek. Özellikle mobil fotoğrafçılığa önem veren kullanıcılar, konser ve etkinlik anlarını telefonun kamera özellikleriyle kayıt altına alarak cihazın sunduğu deneyimi yerinde görebilecek.

Yarışmalar, yüz boyama etkinliği ve sürpriz hediyeler de olacak

TECNO'nun D04 numaralı standı yalnızca teknoloji meraklılarına hitap etmeyecek. Festival alanını ziyaret edenler ücretsiz yüz boyama etkinliklerine katılabilecek, çeşitli yarışmalarda yer alabilecek ve gün boyunca düzenlenecek aktiviteler sayesinde sürpriz hediyeler kazanma şansı elde edecek.

Manifestival, 10-11-12 Temmuz tarihlerinde Festival Park Yenikapı'da düzenlenecek. TECNO da etkinlik boyunca CAMON 50 Serisi ile yapay zekâ ürünlerini ziyaretçilerle buluştururken, teknolojiyi eğlenceyle bir araya getiren deneyim alanında katılımcıları ağırlayacak.