Tecno Phantom X2 Pro Tanıtıldı: İşte Fiyat ve Özellikleri

Tecno, amiral gemisi telefonları Phantom X2 ve Phantom X2 Pro'yu tanıttı. Devasa kamera sensörleriyle donatılan telefonlar, tasarımlarıyla da özellikleriyle de ilgi çekecek gibi görünüyorlar. İşte Tecno'nun yeni telefonlarına dair tüm bilgiler...

Dikkat çeken telefonlarla karşımıza çıkan ve yakın bir geçmişte de Türkiye pazarına giriş yapan Tecno, gerçekleştirdiği bir etkinlikte "Phantom X2" isimli yeni akıllı telefon serisini tanıttı. Phantom X2 ve Phantom X2 Pro olarak isimlendirilen iki telefon ile karşımıza çıkan şirket, üst düzey özellikler sunan telefonlarında dikkat çekici bir tasarım tercih etmiş durumda. Gelin hep birlikte, Tecno'nun yeni akıllı telefonlarına yakından bakalım.

Tecno'nun yeni amiral gemisi telefonları, 6,8 inç büyüklüğünde AMOLED ekranlarla donatıldılar. Bu ekranlar, 120 Hz'ye kadar tazeleme oranı ve FHD+ çözünürlük sunuyorlar. Delikli bir yapıya sahip olan bu ekranlarda yer alan ön kamera ise 32 MP çözünürlük sunuyor ve elbette yapay zeka ile destekleniyor. Böylelikle tüketiciler için mükemmel bir selfie deneyimi sunulacak.

Karşınızda Tecno Phantom X2

Tecno Phantom X2 serisi, tıpkı görünümleri gibi kaput altında da ortak özelliklere sahipler. Bu akıllı telefonlarda MediaTek'in Dimensity 9000 işlemcileri kullanılıyor. Phantom X2'de 8 GB, Phantom X2 Pro'da ise 12 GB RAM kullanan şirket, her iki telefon için de 5 GB sanal RAM desteği sunuyor. Telefonlarda 5.160 mAh kapasiteli bataryalar bulunduğunu, bu bataryaların 45 watt hızlı şarj desteği ile donatıldığını da belirtelim.

Phantom X2 ve Phantom X2 Pro kamera özellikleriyle birbirlerinden ayrılıyorlar. Önce Pro modeldeki kamera kurulumuna bakalım. Oldukça ilginç bir kamera tasarımına sahip olan Tecno Phantom X2 Pro, 65 milimetre odak uzaklığı ile geliyor. Telefonun 50 MP çözünürlük sunan ana kamerasında, Samsung ISOCELL 3.0 tercih edildi. Telefonda 50 MP çözünürlük sunan bir portre kamerası ile 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamerası eşlik ediyor.

Tecno Phantom X2 Pro'da hareket edebilen bir lens bulunduğunu belirtmek gerek. Bu özellik, sektörde büyük bir yeniliğe kapı aralayacak gibi görünüyor. Öyle ki bu telefonun kamerasını çalıştırdığınız zaman, gerekli olması halinde lensin dışarı çıktığını göreceksiniz. Şirket bunu, telefonu yeterince ince tutabilmek için tercih etti.

Phantom X2'deki kamera kurulumuna baktığımızda da dikkat çeken detaylarla karşılaşıyoruz. Bu akıllı telefonda, 64 MP çözünürlük sunan ana arka kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 13 MP çözünürlük sunan ultra geniş açılı kamera ile 2 MP derinlik odaklı kamera eşlik ediyor. Rakamlar dikkatinizi çekmemiş olabilir. Detaylara indiğimizde ise dikkat çeken hususlar var.

Tecno Phantom X2'nin kamerasında RGBW sensör bulunuyor. Bu sensör, kameranın yüzde 60 daha fazla ışık almasını sağlıyor. Sadece bununla yetinmeyen mühendisler, X2 Pro'da kullanılan plastik malzeme yerine cam kamera kaplaması tercih ettiler. Bu da ışık alımını yüzde 30 daha artırıyor. Böylelikle Tecno Phantom X2, aynı kamera kurulumunu kullanan diğer telefonların neredeyse iki katı ışığı toplayabiliyor. Bu durum, X2'nin özellikle de düşük ışıklı ortamlarda efsane sonuçlar verebileceği anlamına geliyor.

Tecno Phantom X2'nin kamera boyutlarının iPhone kamerasıyla karşılaştırıldığı bir paylaşım:

Tecno Phantom X2 teknik özellikleri:

Ekran 6,8 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 9000 RAM 8 GB (LPDDR5) Depolama Açıklanmadı Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 64 MP + 13 MP + 2 MP Batarya 5.160 mAh (45W)

Tecno Phantom X2 Pro teknik özellikleri:

Ekran 6,8 inç, AMOLED, FHD+, 120 Hz İşlemci MediaTek Dimensity 9000 RAM 12 GB (LPDDR5) Depolama Açıklanmadı Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 13 MP Batarya 5.160 mAh (45W)

Tecno Phantom X2 serisi fiyatları: