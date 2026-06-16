İlginç Kamera Tasarımlı Bütçe Dostu Telefon TECNO Spark 50 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

TECNO, yeni uygun fiyatlı telefonu Spark 50 Pro’yu ilginç kamera tasarımıyla tanıttı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren ve sunduğu uygun fiyatlı telefonlarıyla iddialı bir marka olmayı başaran TECNO, sürekli yeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise firma, sevilen Spark serisi telefonlarına bir yenisini daha ekledi ve Spark 50 Pro’yu tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

TECNO Spark 50 Pro modeli, bütçe dostu telefon arayanlara uygun bir model olarak geliyor. Cihazın önünde delikli ekran tasarımı tercih edilirken arka tarafında iPhone 17 Pro benzeri soldan sağa uzanan dikdörtgen kamera adası görüyoruz. Kameralar sol süte 2 yukarıda 1 aşağıda olacak şekilde ilginç asimetrik bir şekilde yerleştirilmiş.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

TECNO Spark 50 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç, 120 Hz, HD+, IPS LCD İşlemci Helio G100 Ultimate RAM 8 GB Depolama 256 GB Arka kamera 50 MP Ön kamera 8 MP Batarya 6000 mAh (60W) İşletim sistemi HiOS 16 (Android 16)

Cihazda 6,78 inçlik 120 Hz bir ekran var. MediaTek’in giriş seviye 4G işlemcisi Helio G100 Ultimate güç alıyor. Arkada 50 MP’lik Sony LYTIA 600 ana kamera var. 6000 mAh’lik 60W destekli bataryayla gelen telefon siyah, turuncu, gri ve mavi renklerde sunulacak. Fiyatı ise açıklanmadı.