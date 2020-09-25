TECNO'nun geçtiğimiz mayıs ayının başında tanıttığı Spark 5 modelinin yerini alacak yeni giriş seviyesi akıllı telefonu TECNO Spark 6 tanıtıldı. 5.000 mAh'lik bataryası ve 6,8 inçlik ekranıyla ön plana çıkan cihaz, uygun fiyatıyla Pakistan'da satışa sunuldu.

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi TECNO, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çeken giriş-orta seviye akıllı telefonu TECNO Spark 6'yı duyurdu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan TECNO Spark 5'in yerini alan akıllı telefon, 6,8 inç büyüklüğündeki devasa ekranı ve 5.000 mAh'lik batarya kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Siyah, mavi, mor ve turuncu renk seçenekleri bulunan TECNO Spark 6, şu anda 20.599 Pakistan rupisi (yaklaşık 950 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dilerseniz gelin, uygun fiyatıyla dikkat çeken bu akıllı telefonun neler sunduğuna daha yakından göz atalım.

TECNO Spark 6 neler sunuyor?

Gücünü MediaTek Helio G70 yonga setinden alan Spark 6, yonga setine ek olarak 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama seçeneklerini kullanıcılara sunuyor ve microSD kart destekleniyor. Kutusundan Android 10 tabanlı HiOS 7.0 ile çıkan cihazın gelecekte Android 11 güncellemesi alması ise pek olası görünmüyor.

Ekran tarafına geldiğimizde akıllı telefon, HD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inçlik devasa bir LCD ekrana sahip. Ekran üzerinde sol tarafa yerleştirilmiş delik tasarımlı 8 megapiksellik bir ön kamera yer alırken, arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kameralar; 16 MP ana, 2 MP makro, 2 MP derinlik ve 2 MP yapay zekâ sensörünün bir araya gelmesinden oluşuyor. Son olarak telefonda 18 W hızlı şarjı destekleyen ve yine büyük sayılabilecek 5.000 mAh'lik bir batarya yer alıyor.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere TECNO Spark 8, Pakistan'da 20.599 Pakistan rupisi (yaklaşık 950 TL) fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. Cihazın önümüzdeki günlerde Asya ve Afrika bölgesindeki diğer bazı ülkelerde de satışa çıkması bekleniyor.

TECNO Spark 6 teknik özellikleri: