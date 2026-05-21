Tekirdağ En İyi Oto Expertiz Firmaları - 2026

İkinci el araç alım satımında doğru ekspertiz firması seçimi büyük önem taşıyor. Tekirdağ'da hizmet veren ve sürücüler tarafından tercih edilen oto ekspertiz firmalarını sizin için listeledik.

İkinci el araç satın alırken aracın mevcut durumu hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak, sonradan ortaya çıkabilecek masrafların önüne geçmenin en etkili yollarından biridir. Bu noktada profesyonel oto ekspertiz hizmetleri; motor performansından kaporta durumuna, mekanik aksamdan elektronik sistemlere kadar birçok önemli bileşenin detaylı şekilde incelenmesini sağlar. Böylece alıcılar, satın alma kararlarını daha güvenli ve bilinçli şekilde verebilir.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tekirdağ, gelişen otomotiv pazarı ve yoğun ikinci el araç hareketliliğiyle birlikte çok sayıda oto ekspertiz firmasına ev sahipliği yapıyor. Ancak her işletme aynı hizmet kalitesini sunmayabiliyor. Bu nedenle ekspertiz raporlarının doğruluğu, kullanılan ekipmanlar, uzman personel deneyimi ve müşteri memnuniyeti gibi kriterler büyük önem taşıyor. Bu rehberde, 2026 yılında Tekirdağ'da öne çıkan oto ekspertiz firmalarını ve sundukları hizmetleri yakından inceleyebilirsiniz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Nihai satın alma kararı ve doğabilecek tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı ve mümkünse ürünü yerinde incelemenizi öneririz.

Oto Expertiz Neden Yaptırılmalı? Tekirdağ Araç Pazarına Genel Bakış - 2026

Expertiz Raporu Olmadan İkinci El Araç Almak: Riskler ve Kayıplar

Ekspertiz raporu olmadan ikinci el araç satın almak, görünmeyen mekanik arızalar, ağır hasar geçmişi, değişen parçalar veya kilometre düşürme gibi ciddi sorunların fark edilmeden gözden kaçmasına neden olabilir. Satın alma sonrasında ortaya çıkabilecek yüksek tamir masrafları ve değer kaybı, aracın ilk fiyat avantajını kısa sürede ortadan kaldırabileceği için uzmanlar ikinci el araç alımında mutlaka kapsamlı bir ekspertiz raporu alınmasını tavsiye ediyor.

Tekirdağ'da İkinci El Araç Piyasası: Bilinçli Alıcı Rehberi

Tekirdağ'daki ikinci el araç piyasası, geniş model seçenekleri ve hareketli alım satım hacmiyle alıcılara birçok alternatif sunuyor. Ancak doğru aracı bulabilmek için araç geçmişinin sorgulanması, ekspertiz raporunun incelenmesi, kilometre ve hasar kayıtlarının kontrol edilmesi gibi önemli adımların atlanmaması gerekiyor. Bilinçli hareket eden alıcılar hem bütçelerini koruyabiliyor hem de uzun vadede daha sorunsuz bir araç sahibi olabiliyor.

Tekirdağ'ın En İyi Oto Expertiz Firmaları - 2026

Tekirdağ Merkez'de Güvenilir Oto Expertiz Noktaları

RS Tekirdağ Oto Ekspertiz - 4.9 İkinci el araç alımında güvenilir değerlendirme yapmak isteyen sürücülere yönelik ekspertiz hizmetleri sunan firmalar arasında yer alır.

İletişim numarası: 0543 612 64 99

Otorapor Tekirdağ Süleymanpaşa Oto Ekspertiz - 4.8

Araç satın alma öncesinde teknik kontrollerin profesyonel şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: 100. Yıl Mahallesi, Şaraphane Caddesi No:66/A, 59000 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: (0282) 263 74 74

Pilot Garage Tekirdağ Süleymanpaşa Oto Ekspertiz - 4.8 İkinci el araçların mevcut durumunu detaylı şekilde analiz etmeye yönelik hizmet veren ekspertiz firmalarından biridir. Adres: 100. Yıl Mahallesi, Kıta Sokak No:1/1, Yeni Sanayi Sitesi, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0506 299 00 00

Tekirdağ Süleymanpaşa oto ekspertiz Araç alım satım süreçlerinde teknik değerlendirme hizmetleri sunan ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: Çınarlı Mahallesi, Hayrabolu Caddesi No:22, 59200 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0532 251 53 58

Auto King - Tekirdağ Süleymanpaşa 100.Yıl Oto Ekspertiz - 4.7 İkinci el araçların teknik ve fiziksel durumunu değerlendirmeye yönelik ekspertiz hizmetleri sunan firmalardan biridir. Adres: 100. Yıl Mahallesi, Tamirci Sokak No:20/5, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0530 227 00 59

Yamanlar Oto Ekspertiz Süleymanpaşa - 4.9 Araçların mevcut teknik durumunu ayrıntılı şekilde inceleyerek alıcı ve satıcılara önemli bilgiler sunan ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: Yavuz Mahallesi, Sancar Sokak No:6/A, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0542 670 09 63

Tekirdağ Oto Ekspertiz - 5.0 İkinci el araç alımında oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla kapsamlı kontrol ve değerlendirme hizmetleri sunan ekspertiz firmalarından biridir. Adres: Yavuz Mahallesi, Sancar Sokak No:8, 59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0505 570 63 59

Dynobil Tekirdağ Süleymanpaşa Oto Ekspertiz - 5.0 Araç satın alma sürecinde teknik detayları profesyonel ekipmanlarla değerlendirmeye yönelik hizmet veren ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: 100. Yıl Mahallesi, Tevfik Kaptan Sokak No:43, 59000 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0541 605 32 96

Çorlu ve Çerkezköy'de Oto Expertiz Hizmeti Veren Firmalar

Çorlu Oto Ekspertiz - Trakya'nın İlk Oto Ekspertizi - 4.7 İkinci el araçların teknik geçmişi ve mevcut kondisyonu hakkında detaylı bilgi sunmayı amaçlayan ekspertiz firmalarından biridir. Adres: Zafer Mahallesi, Şimşir Sokak 2 A Blok No:13, 59850 Çorlu/Tekirdağ.

İletişim numarası: (0282) 673 74 70

Trend Oto Ekspertiz Çorlu - 5.0 Araç alım satım işlemleri öncesinde kapsamlı teknik inceleme hizmetleri sunan ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: Zafer Mahallesi, İmalat 5. Sokak No:15, 59850 Çorlu/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0553 590 49 00

Yamanlar Oto Ekspertiz Çorlu - 4.9 Araçların mevcut teknik durumunu ayrıntılı şekilde inceleyerek alıcı ve satıcılara önemli bilgiler sunan ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: kervancı oto center, Önerler, Ulubatlı Hasan Cd., 59500 Çorlu/Tekirdağ

İletişim numarası: 0537 209 60 59

As Oto Ekspertiz Çerkezköy - 4.9 İkinci el araçların teknik ve fiziksel durumunu detaylı şekilde analiz eden ekspertiz firmalarından biridir. Adres: Fevzi Paşa OSB Mahallesi, Erciyes Sokak No:11, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0532 479 32 59

Otorapor Tekirdağ Çerkezköy Oto Ekspertiz - 4.7 Araç alım öncesinde güvenilir teknik değerlendirme yapılmasına yardımcı olan ekspertiz merkezlerinden biridir. Adres: Bahçeli Cami ve Mezarlığı karşısında, ana yol üzerinde, Fevzi Paşa OSB Mahallesi, Namık Kemal Bulvarı No:155A, 59500 Çerkezköy/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0546 237 34 59

Tekirdağ'da Mobil Oto Expertiz: Araç Sahibinin Yanına Gelen Eksper

RS Tekirdağ Oto Ekspertiz - 4.9 İkinci el araç alımında güvenilir değerlendirme yapmak isteyen sürücülere yönelik ekspertiz hizmetleri sunan firmalar arasında yer alır.

İletişim numarası: 0543 612 64 99

Auto King - Tekirdağ Süleymanpaşa 100.Yıl Oto Ekspertiz - 4.7 İkinci el araçların teknik ve fiziksel durumunu değerlendirmeye yönelik ekspertiz hizmetleri sunan firmalardan biridir. Adres: 100. Yıl Mahallesi, Tamirci Sokak No:20/5, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ.

İletişim numarası: 0530 227 00 59

Tekirdağ Oto Expertiz Fiyatları: 2026 Güncel Tablo

Temel ve Kapsamlı Expertiz Paketi Fiyat Karşılaştırması

Expertiz Paketi Ortalama Fiyat Temel Ekspertiz 2.000 - 3.000 TL Standart Ekspertiz 3.000 - 4.500 TL Kapsamlı Ekspertiz 4.500 - 6.500 TL Premium Ekspertiz 6.500 - 9.000 TL Ticari Araç Ekspertizi 5.000 - 8.500 TL

Kapsamlı ekspertiz paketleri, araç hakkında daha ayrıntılı bilgi sunduğu için özellikle yüksek kilometreli veya değerli ikinci el araçların satın alınması öncesinde daha sık tercih edilmektedir. Temel paketler ise genel durum kontrolü yaptırmak isteyen kullanıcılar için daha ekonomik bir seçenek olarak öne çıkar.

Araç Yaşına ve Tipine Göre Expertiz Maliyeti

Araç Tipi / Yaşı Ortalama Ekspertiz Maliyeti 0-5 Yaş Binek Araç 2.500 - 4.500 TL 5-10 Yaş Binek Araç 3.000 - 5.500 TL 10 Yaş ve Üzeri Binek Araç 3.500 - 6.500 TL SUV ve Crossover Modeller 3.500 - 6.500 TL 10 Yaş ve Üzeri Binek Araç 4.000 - 7.000 TL Premium ve Lüks Araçlar 5.000 - 10.000 TL Hafif Ticari Araçlar 4.500 - 8.500 TL Pick-Up Modeller 5.000 - 9.000 TL

Expertiz Raporunu Doğru Yorumlamak: Alıcı Rehberi

Kaporta Hasarı, Boya Değişimi ve Motor Arızası: Rapora Göre Karar Vermek

Ekspertiz raporunda yer alan kaporta hasarı, boya işlemleri ve motor durumu gibi bilgiler, ikinci el araç satın alma kararında büyük önem taşır. Lokal boya veya küçük kaporta işlemleri her zaman ciddi bir sorun anlamına gelmezken, ağır hasar kayıtları, şasi işlemleri veya motor performansında tespit edilen problemler aracın değeri ve gelecekteki bakım maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olabilir. Bu nedenle alıcıların ekspertiz raporundaki tüm bulguları dikkatle değerlendirerek aracın fiyatı ve genel durumu arasında dengeli bir karşılaştırma yapması önerilir.

Tramer Kaydı Yüksek Araç Alınır mı? Uzman Görüşü

Tramer kaydı yüksek olan bir aracın satın alınıp alınmayacağı, hasarın niteliğine ve onarım kalitesine bağlıdır. Yüksek hasar tutarı her zaman aracın ciddi bir kazaya karıştığı anlamına gelmese de, şasi, direkler veya taşıyıcı unsurlarda işlem bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Uzmanlar, yüksek tramer kaydına sahip araçlarda detaylı ekspertiz raporu ve servis geçmişi incelemesi yapılmasını, aracın mevcut durumu ile satış fiyatının uyumlu olup olmadığının dikkatle değerlendirilmesini tavsiye ediyor.

SSS: Tekirdağ Oto Expertiz Hakkında Merak Edilenler

Tekirdağ'da Oto Expertiz Randevusu Nasıl ve Ne Zaman Alınır?

Tekirdağ’da oto ekspertiz randevusu almak oldukça kolaydır ve birçok ekspertiz firması telefon, internet sitesi veya çevrim içi rezervasyon sistemleri üzerinden randevu imkânı sunmaktadır. Özellikle hafta sonları ve ikinci el araç satışlarının yoğun olduğu dönemlerde yoğunluk yaşanabildiği için randevunun en az 1-2 gün önceden oluşturulması tavsiye edilir.

Tekirdağ'da Oto Expertiz Ne Kadar Sürer?

Oto ekspertiz işleminin süresi, tercih edilen paket kapsamına ve aracın durumuna göre değişmekle birlikte genellikle 30 dakika ile 1,5 saat arasında tamamlanmaktadır. Temel ekspertiz paketlerinde boya, kaporta ve genel mekanik kontroller daha kısa sürede sonuçlanırken; dyno testi, süspansiyon ve fren analizleri ile elektronik sistem taramalarını içeren kapsamlı paketlerde işlem süresi uzayabilmektedir.

Hangi Araçlarda Expertiz Daha Çok Önem Taşır?

Oto ekspertiz hizmeti her araç için önemli olsa da özellikle yüksek kilometreli araçlarda, 10 yaş ve üzeri modellerde, daha önce kaza geçmişi bulunan araçlarda ve ticari amaçla kullanılmış otomobillerde çok daha kritik bir rol oynar.