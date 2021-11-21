Silikon Vadisi Yatırımcısı Cinsel İstismarla Suçlanıyor

Silikon Vadisi’nin teknoloji yatırımcılarından Michael Goguen’in birlikte olduğu binlerce kadının ismini listelediğini ve reşit olmayan bir kızı susturmak için para verdiği ortaya çıktı.

Dünyanın farklı ülkelerindeki şirketlerin merkezlerini taşımasıyla küresel bir teknoloji merkezi haline gelen ve ileri teknoloji, inovasyon, sosyal medya şirketlerinin yuvası olan Silikon Vadisi’nin ismi, bu defa teknoloji ve inovasyon konuları haricinde bir yatırımcısının cinsel istismarla suçlanması nedeniyle gündeme geldi.

Apple, Cisco, Google, YouTube gibi önemli şirketlere yatırım yapan ve 5 milyar dolardan fazla varlığı olduğu tahmin edilen Michael Goguen’in, birlikte olduğu yaklaşık 5 bin kadının ismini listelediği ve bu listede yer alan reşit olmayan bir kızı susturmak için para verdiği ortaya çıktı.

Harem yönettiği iddia edildi

Daha önce de hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan, teknoloji yatırımları yapan Goguen’e dört eski çalışanı tarafından dava açıldı. Çalışanlar Goguen’in harem yönettiğini ve bu haremi yönetmek için kendisine yardım ettiklerini açıkladılar. İddialara göre Goguen söz konusu kadınlarla güvenli evlerde buluşuyordu.

Eski çalışanların en çarpıcı iddialarından biri ise Goguen’in suikast talebi. Çalışanlardan birinin söylediğine göre Goguen kendisinden, özel hayatı hakkında çok fazla bilgi sahibi olan eski bir arkadaşına suikast düzenlemesini istedi. Goguen’in 2016 yılında birlikte olduğu eski kız arkadaşı da, Goguen tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti.