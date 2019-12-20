Telefon Görüşmesi Yaparken Sesiniz Neden Yankı Yapar?

Telefon görüşmesi esnasında bazen kendi sesinizi yankı olarak duyarsınız. Bu bilim kurgusal gibi görünen duruma sebep olan birkaç şey var.

İnternet bağlantısı üzerinden, klasik sabit hat ya da GSM hattınız üzerinden yaptığınız telefon görüşmeleri sırasında, bazen sesiniz bir yankı gibi tekrar size geri döner. Konuşma kalitesini son derece kötü etkileyen böyle bir durumun yaşanmasının pek çok farklı nedeni var.

Eski dönemlere nazaran günümüzde daha fazla yankı problemi yaşandığı düşünülüyor. Bunun en büyük nedenleri ise yoğun mobil kullanım ve kablosuz iletişim sinyalleri. Eski dönemde klasik kablolar üzerinden bir aktarım varken, şu an görünmez ağlarla ve yoğun bir şekilde birbirimize bağlıyız.

Telefon görüşmesi sırasında duyduğunuz sinir bozucu yankıya sebep olan durumların bazılarının çözümü sizin elinizdeyken, bazen sizin yapacağınız hiçbir şey olmuyor. Böyle bir duruma sebep olan sıkıntı, alıcı ve gönderici arasındaki gözle görünmeyen bağlantıdan kaynaklı olabiliyor. Bu durumun diğer nedenlerine ve yapabileceğiniz çözümlerine bir göz atalım.

Telefon görüşmesinde sesimiz neden yankılanır?

Temel olarak telefon görüşmelerinin yapısı şu şekildedir: cep telefonu ya da sabit telefon cihazınızda bulunan bir mikrofon sizin sesinizi alıyor, kablolarla ya da günümüzdeki gibi görünmeyen ağ bağlantılarıyla karşı tarafın cihazında bulunan küçük hoparlöre iletiyor, karşı tarafın cihazındaki mikrofon da onun sesini alıp aynı bağlantılar üzerinden sizin cihazınızdaki küçük hoparlöre iletiliyor ve böylece iletişim sağlanıyor.

Bu kadar temel bir düzeyde açıklama yapmamızın nedeni aslında yankı probleminin de tam olarak bundan kaynaklanıyor olması. Eğer karşı tarafın cihazındaki hoparlörün sesi çok yüksekse, sizin sesiniz aynı cihazın mikrofonu tarafından algılanıyor ve sesi size yönlendiriyor. Böylece siz kendi sesinizi tekrar tekrar bir yankı gibi duymak zorunda kalıyorsunuz.

Telefon görüşmesi sırasında sesin yankı yapmasının diğer bir nedeni de hatlar üzerinden kaynaklanan bir sorun. Cihazınızın mikrofonuna verdiğiniz ses, sinyaller şeklinde adım adım karşı tarafın hoparlörüne iletilirken, iletim sırasında yaşanan herhangi bir gecikme ya da kopukluk sesin yankılanmasına neden olabilir. Cihazdan kaynaklı olarak da yaşanabilen böyle bir sorun sonucunda, ses geç iletiliyor ve iki tarafa da garip bir yankı olarak yansıyabiliyor.

Günümüzde sinyal iletim probleminin en sık yaşandığı araçlardan biri bluetooth kulaklıktır. Zaten iki cihaz arasında uzun bir yol kateden sesin yolunu, bir de bluetooth bağlantısı ile iyice uzattığınız zaman hem gecikme hem de yankı problemleri ortaya çıkabiliyor.

Yankı oluşmasının en çok karşılaşılan nedenlerinden bir tanesi de kişinin bulunduğu fiziksel ortamdır. Bulunduğunuz odadaki eşyaların sesi yansıtma kapasitelerine bağlı olarak, herhangi bir teknik sorun olmaksızın sesiniz yankı yapabilir. Fiziksel ortama bağlı olarak oluşan yankı durumu sizin değil de görüşme yaptığınız kişinin fark edeceği bir problem olacaktır.

Telefon görüşmesindeki yankı nasıl düzeltilir?

Eğer bir telefon görüşmesi sırasında sesinizi yankı olarak tekrar duyuyorsanız, ilk olarak bu duruma neyin neden olduğunu bulmalısınız. Yankının nedeni karşı tarafın hoparlör sesinin fazla yüksek olması ise, karşı taraftan hoparlör sesini kısmasını isteyebilirsiniz. Böylece ses hoparlörden çıkacak ancak mikrofon tarafından algılanmayacak düzeyde olduğu için, ses size tekrar dönüş yapmayacaktır.

Duyduğunuz yankının sebebinin telefon hatları olduğunu düşünüyorsanız, o an için elinizden pek bir şey gelmeyebilir. Telefonun daha iyi çektiği bir yer bulmalısınız. Böylece daha güçlü bir bağlantı yakalayacak ve ses iletim hızını maksimuma çıkaracaksınız. Bluetooth kulaklık kullanılan bir telefon görüşmesi esnasında yankı oluyorsa, karşı taraftan bluetooth kulaklığını çıkarıp normal şekilde konuşmasını isteyebilirsiniz.

En sık yankı yaratan nedenlerden biri olan fiziksel ortamdan kaynaklı bir sorun varsa, tek yapabileceğiniz şey sizin ya da karşı tarafın mekan değiştirmesidir. Sesi yansıtmayan, aksine koltuk, yatak gibi sesi emen eşyaların olduğu bir odaya geçilmesi fiziksel ortam kaynaklı yankının önüne geçecektir.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eski televizyon programlarına bağlanan insanlara denildiği gibi “Televizyonunuzun sesini biraz kısar mısınız?” uyarısıyla hala karşılaşıyoruz. Çünkü temel bazı kurallar asla değişmeyecek. Hoparlörden çıkan ses mikrofona gitmemeli, az eşyalı oda yankı yapar gibi kurallara dikkat ederek telefon görüşmesi sırasında oluşan yankı durumunu en aza indirebilirsiniz.