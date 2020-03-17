Telefon Temizlerken Dikkat Etmek Gereken 11 Şey

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Telefonunuzu Temizlerken Yapmanız ve Yapmamanız Gereken 11 Şey

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Corona virüsü salgını nedeniyle temizliğimize her zamankinden daha fazla önem gösteriyoruz ancak telefonlarımız da bu sürecin bir parçası olmalı. Bu içeriğimizde, telefonunuzu temizlerken yapmanız ve yapmamanız gereken 11 şeyi söylüyoruz.

Araştırmalar, adeta bir uzvumuz haline gelen akıllı telefonların birçok bakteri ve virüs taşıdığını gösteriyor. Yanımızda taşıdığımız bu ‘virüs bombalarının’ sağlığımızı etkilemesini engellemek için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekiyor. 

Bildiğiniz üzere dünyanın dört bir tarafı, 3 aydan fazla bir süredir COVID-19 adı verilen yeni tip corona virüsü salgını ile kırılıyor. Bugüne kadar 150’den fazla ülkede görülen virüs, dünya genelinde 7.500 kişinin yaşamını elinden aldı. Ne yazık ki, hem vaka hem de ölü sayısı her geçen gün artırıyor. 

corona virüsü

Enfeksiyonu engelleyecek bir aşı henüz geliştirilemedi ancak bu durum, kendi önlemlerimizi almamıza engel değil. Kişisel temizliğimiz, her zamankinden çok daha önemli bir hale gelmiş durumda ancak bir an bile yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızı da bu dezenfeksiyon sürecinin bir parçası yapmalıyız.

Peki, bunu yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz? Hadi gelin, telefonunuzu temizlerken yapmanız ve yapmamanız gereken 11 şeye hep birlikte bakalım. 

Telefonunuzu temizlerken yapmanız ve yapmamanız gereken 11 şey

1. Alkollü içecek kullanmayın

alkollü içecek

2. Çamaşır suyu kullanmayın

çamaşır suyu

3. Sirke kullanmayın

sirke

4. Temizleyici spreyleri doğrudan telefona püskürtmeyin

sprey

5. Akıllı telefonunuzu herhangi bir sıvıya batırmayın

akıllı telefon

6. Yalnızca yüzde 70 izopropil alkol içeren dezenfektan mendiller kullanın

ıslak mendil

7. Tek kullanımlık eldivenler kullanın

tek kullanımlık eldiven

8. Yalnızca gözlük temizleme bezi gibi yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bezler kullanın

gözlük temizleme bezi

9. Kağıt havluların üzerine dezenfektan püskürterek akıllı telefonunuzu silebilirsiniz

kağıt havlu

10. IP68 sertifikalı akıllı telefonları sabunlu su veya el dezenfektanlarıyla temizleyebilirsiniz

IP68 sertifikalı telefonlar

11. Telefonunuzu temizledikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkadığınızdan emin olun

el yıkama

Kaynak : https://www.gadgetsnow.com/slideshows/coronavirus-11-things-to-do-and-not-to-do-while-cleaning-your-phone/Do-not-use-straight-alcohol-to-clean-your-smartphone/photolist/74661033.cms
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