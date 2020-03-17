Telefon Temizlerken Dikkat Etmek Gereken 11 Şey

Corona virüsü salgını nedeniyle temizliğimize her zamankinden daha fazla önem gösteriyoruz ancak telefonlarımız da bu sürecin bir parçası olmalı. Bu içeriğimizde, telefonunuzu temizlerken yapmanız ve yapmamanız gereken 11 şeyi söylüyoruz.

Araştırmalar, adeta bir uzvumuz haline gelen akıllı telefonların birçok bakteri ve virüs taşıdığını gösteriyor. Yanımızda taşıdığımız bu ‘virüs bombalarının’ sağlığımızı etkilemesini engellemek için düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekiyor.

Bildiğiniz üzere dünyanın dört bir tarafı, 3 aydan fazla bir süredir COVID-19 adı verilen yeni tip corona virüsü salgını ile kırılıyor. Bugüne kadar 150’den fazla ülkede görülen virüs, dünya genelinde 7.500 kişinin yaşamını elinden aldı. Ne yazık ki, hem vaka hem de ölü sayısı her geçen gün artırıyor.

Enfeksiyonu engelleyecek bir aşı henüz geliştirilemedi ancak bu durum, kendi önlemlerimizi almamıza engel değil. Kişisel temizliğimiz, her zamankinden çok daha önemli bir hale gelmiş durumda ancak bir an bile yanımızdan ayırmadığımız akıllı telefonlarımızı da bu dezenfeksiyon sürecinin bir parçası yapmalıyız.

Peki, bunu yaparken nasıl bir yol izlemeliyiz? Hadi gelin, telefonunuzu temizlerken yapmanız ve yapmamanız gereken 11 şeye hep birlikte bakalım.

Telefonunuzu temizlerken yapmanız ve yapmamanız gereken 11 şey

1. Alkollü içecek kullanmayın

2. Çamaşır suyu kullanmayın

3. Sirke kullanmayın

4. Temizleyici spreyleri doğrudan telefona püskürtmeyin

5. Akıllı telefonunuzu herhangi bir sıvıya batırmayın

6. Yalnızca yüzde 70 izopropil alkol içeren dezenfektan mendiller kullanın

7. Tek kullanımlık eldivenler kullanın

8. Yalnızca gözlük temizleme bezi gibi yumuşak, hafif nemli ve tüy bırakmayan bezler kullanın

9. Kağıt havluların üzerine dezenfektan püskürterek akıllı telefonunuzu silebilirsiniz

10. IP68 sertifikalı akıllı telefonları sabunlu su veya el dezenfektanlarıyla temizleyebilirsiniz

11. Telefonunuzu temizledikten sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkadığınızdan emin olun