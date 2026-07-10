Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Telefonlardaki Devasa Kamera Çıkıntıları Tarih Olabilir: Yeni Sensör Teknolojisi Ezber Bozacak

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Telefon üreticilerinin yıllardır mücadele ettiği büyük kamera çıkıntıları, geliştirilen yeni bir sensör teknolojisi sayesinde gelecekte ortadan kalkabilir. Tek bir pikselde tüm renk bilgilerini algılayabilen yeni sistem, hem daha ince telefonların hem de daha kaliteli fotoğrafların önünü açmayı hedefliyor.

Telefonlardaki Devasa Kamera Çıkıntıları Tarih Olabilir: Yeni Sensör Teknolojisi Ezber Bozacak
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Akıllı telefonlar her geçen yıl daha güçlü kameralarla geliyor. Ancak bunun da bir bedeli var. Özellikle amiral gemisi modellerde gördüğümüz devasa kamera adaları, daha büyük sensör ihtiyacı nedeniyle giderek büyüyor. Bu durum hem tasarımı etkiliyor hem de telefonların masaya düz şekilde konulmasını zorlaştırıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Japonya'daki Nagoya Üniversitesi araştırmacıları ise bu sorunu kökten çözebilecek bir teknoloji geliştirdi. Şeffaf yapıya sahip yeni nesil sensörler, günümüzde neredeyse tüm dijital kameralarda kullanılan onlarca yıllık sensör mimarisini değiştirebilecek potansiyele sahip. Elbette teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu da belirtelim.

Yıllardır kullanılan Bayer filtresine alternatif olabilir

Bugünkü kamera sensörleri, Bayer filtresi adı verilen sistemle çalışıyor. Bu sistemde her piksel yalnızca tek bir rengi (kırmızı, yeşil veya mavi) algılıyor. Geri kalan renk bilgisi ise yazılım tarafından çevredeki piksellerden tahmin edilerek oluşturuluyor. Bu yöntem başarılı olsa da görüntü kalitesinden belirli ölçüde ödün verilmesine neden oluyor.

Araştırmacıların geliştirdiği galyum katkılı çinko oksit (GZO) nanosheet sensörleri ise çok farklı çalışıyor. Şeffaf katmanlar üst üste yerleştirilebildiği için tek bir piksel aynı anda kırmızı, yeşil ve mavi ışığı doğrudan algılayabiliyor. Böylece aynı çözünürlüğü korurken teorik olarak ihtiyaç duyulan piksel sayısı %75'e kadar azaltılabiliyor.

Daha ince telefonlar ve daha kaliteli kameralar mümkün olabilir

Araştırma ekibi, geliştirdikleri sensörün görünür ışığın %99,995'ini geçirebildiğini ve yaklaşık 800 A/W seviyesinde ışık hassasiyetine ulaştığını açıkladı. Laboratuvar testlerinde elde edilen sonuçlar, prototipin tam renk üretiminde mevcut kamera sensörlerine göre yaklaşık iki kat daha düşük hata oranı sunduğunu gösteriyor. Ayrıca sensörün yüksek sıcaklık, nem ve vakum gibi zorlu koşullarda da kararlı şekilde çalışabildiği ifade ediliyor.

Bu teknolojinin en dikkat çekici yanı ise yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı olmaması. Araştırmacılar; tıbbi görüntüleme cihazları, endoskoplar, otonom araçlar, endüstriyel kameralar ve uzay teknolojilerinde de kullanılabileceğini düşünüyor. Tabii bu noktada beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Çalışma henüz araştırma aşamasında ve yakın zamanda telefonlarda bu sensörleri göreceğimiz anlamına gelmiyor.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

Yurt Dışından Getirilen Telefonlarda Yeni Dönem: IMEI Yönetmeliği Değişti!

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

Snapdragon 8 Elite, 8550 mAh Batarya ve Dahası: Redmi K90 Ultra Tanıtıldı!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

iPhone 18 Pro ve Pro Max Batarya Kapasiteleri Ortaya Çıktı: Bu Yıl Apple'da da Artış Var!

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

20 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi Telefonlar: 2026 Güncel Öneriler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

iOS 26.5.2 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yenilikler

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

Xiaomi 18 Serisi, Yeni Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile Piyasaya Sürülecek İlk Seri Olacak

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

300-350 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek 'Taş Gibi' Motorlar

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

Aynı Paraya 10 Yaşında Mercedes mi, Yoksa Sıfır Egea mı?

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

500 Bin TL’ye Kadar Alınabilecek En İyi İkinci El Arabalar

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

800 Bin TL'ye Kadar Alınabilecek, En İyi Otomatik Vites 2. El Otomobiller

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker'ın Tahmini Fiyatı Belli Oldu

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Egea'nın Tahtını Alabilir: 2026 Dacia Logan Alınır mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com