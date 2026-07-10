Telefon üreticilerinin yıllardır mücadele ettiği büyük kamera çıkıntıları, geliştirilen yeni bir sensör teknolojisi sayesinde gelecekte ortadan kalkabilir. Tek bir pikselde tüm renk bilgilerini algılayabilen yeni sistem, hem daha ince telefonların hem de daha kaliteli fotoğrafların önünü açmayı hedefliyor.

Akıllı telefonlar her geçen yıl daha güçlü kameralarla geliyor. Ancak bunun da bir bedeli var. Özellikle amiral gemisi modellerde gördüğümüz devasa kamera adaları, daha büyük sensör ihtiyacı nedeniyle giderek büyüyor. Bu durum hem tasarımı etkiliyor hem de telefonların masaya düz şekilde konulmasını zorlaştırıyor.

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Japonya'daki Nagoya Üniversitesi araştırmacıları ise bu sorunu kökten çözebilecek bir teknoloji geliştirdi. Şeffaf yapıya sahip yeni nesil sensörler, günümüzde neredeyse tüm dijital kameralarda kullanılan onlarca yıllık sensör mimarisini değiştirebilecek potansiyele sahip. Elbette teknolojinin henüz laboratuvar aşamasında olduğunu da belirtelim.

Yıllardır kullanılan Bayer filtresine alternatif olabilir

Bugünkü kamera sensörleri, Bayer filtresi adı verilen sistemle çalışıyor. Bu sistemde her piksel yalnızca tek bir rengi (kırmızı, yeşil veya mavi) algılıyor. Geri kalan renk bilgisi ise yazılım tarafından çevredeki piksellerden tahmin edilerek oluşturuluyor. Bu yöntem başarılı olsa da görüntü kalitesinden belirli ölçüde ödün verilmesine neden oluyor.

Araştırmacıların geliştirdiği galyum katkılı çinko oksit (GZO) nanosheet sensörleri ise çok farklı çalışıyor. Şeffaf katmanlar üst üste yerleştirilebildiği için tek bir piksel aynı anda kırmızı, yeşil ve mavi ışığı doğrudan algılayabiliyor. Böylece aynı çözünürlüğü korurken teorik olarak ihtiyaç duyulan piksel sayısı %75'e kadar azaltılabiliyor.

Daha ince telefonlar ve daha kaliteli kameralar mümkün olabilir

Araştırma ekibi, geliştirdikleri sensörün görünür ışığın %99,995'ini geçirebildiğini ve yaklaşık 800 A/W seviyesinde ışık hassasiyetine ulaştığını açıkladı. Laboratuvar testlerinde elde edilen sonuçlar, prototipin tam renk üretiminde mevcut kamera sensörlerine göre yaklaşık iki kat daha düşük hata oranı sunduğunu gösteriyor. Ayrıca sensörün yüksek sıcaklık, nem ve vakum gibi zorlu koşullarda da kararlı şekilde çalışabildiği ifade ediliyor.

Bu teknolojinin en dikkat çekici yanı ise yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı olmaması. Araştırmacılar; tıbbi görüntüleme cihazları, endoskoplar, otonom araçlar, endüstriyel kameralar ve uzay teknolojilerinde de kullanılabileceğini düşünüyor. Tabii bu noktada beklentiyi doğru ayarlamak gerekiyor. Çalışma henüz araştırma aşamasında ve yakın zamanda telefonlarda bu sensörleri göreceğimiz anlamına gelmiyor.