Telegram geliştiricileri, uygulamanın Android sürümünü güncellediler. Yapılan güncelleme, kullanıcı deneyimini iyileştirecek 4 etkili özellik getiriyor. Bu yenilikler, arama filtreleri, anonim grup yöneticileri, kanal yorumları ve yeni animasyonlar olarak karşımıza çıkıyor.

WhatsApp'ın en güçlü rakiplerinden bir tanesi olan Telegram'ın Android sürümü güncellendi. Google Play Store üzerinden dağıtımına başlanan "v7.1.1" kodlu sürüm, kullanıcılar ve Telegram kanalı yöneticileri için bazı heyecan verici özellikler sunuyor. Bu haberimizde sizlere, Telegram'ın son sürümüyle birlikte kullanıma sunulan yeni özelliklerden bahsedeceğiz.

Telegram'ın son sürümü, kullanıcılara 4 önemli özellik sunuyor. Arama filtreleri, anonim grup yöneticileri, kanal yorumları ve yeni animasyonlar olarak karşımıza çıkan bu özellikler, Telegram deneyimini ciddi anlamda değiştirecek gibi görünüyor.

Telegram'ın Android sürümüne gelen yeni özellikler

Arama Filtreleri

Telegram'ın en büyük eksiklerinden biri de içerik arama araçlarıydı. Telegram'ı uzun zamandır kullanan tüketiciler bu durumun zaten bilincindeler. Hal böyle olunca da geliştirici ekip, son sürümle birlikte kullanıcı deneyimini iyileştirecek "Arama Filtreleri" özelliğini kullanıcıların hizmetine sundu. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak detaylı aramalar yapabilecekler.

Arama Filtreleri özelliği, oldukça detaylı şekilde tasarlanmış. Kullanıcılar, bu özelliği kullanarak tarih, dosya türü, bağlantı gibi tüm filtrelerde arama yapabiliyorlar. Üstelik arama sonuçlarını daha da kolay ulaşılabilir kılmak isteyen geliştiriciler, aramalarla ilgili sonuçlar için farklı sekmeler oluşturmuş durumda.

Anonim Yöneticiler

Telegram'ın yeni özelliklerinden bir tanesi de grup yöneticileri için. Bu özellik sayesinde grup yöneticileri, kimliklerini gizleyerek mesajlaşmaya devam edebilecekler. Kullanıcılar, uygulamaya eklenen "Anonim Kal" ayarını etkinleştirdiklerinde, yönettikleri grupta kimliklerini gizlemiş oluyorlar. Özellik kapatıldığında, yöneticiler yine kendi isimleriyle kullanıcılara ulaşabilecekler.

Kanal Yorumları

Telegram'ın son sürümündeki etkileyici özelliklerden bir tanesi de Kanal Yorumları olarak isimlendiriliyor. Bu özellik, herhangi bir Telegram grubuna gönderilen mesajların, bir başlık altında cevaplanabilmesini sağlıyor. Bu sayede hem gruplardaki tartışmalar birbirlerine karışmamış olacak hem de bir tartışma konusuyla ilgili tüm cevaplar, tek bir başlık altına yerleştirilmiş olacak.

Yeni animasyonlar (hareketli emojiler de mevcut)

Telegram'ın son Android sürümüyle birlikte kullanıcılar, bazı yeni animasyon ve hareketli emojileri de kullanmaya başlayabilirler. Ayrıca kullanıcılar, yeni sürümle birlikte bir emojiye basılı tuttukları zaman, bu emojiyi büyüterek görüntülüyorlar. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, duygularını yeni animasyon ve hareketli emojilerle açıklamaya devam edecekler.