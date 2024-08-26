Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov’un Fransa'da tutuklanması, uygulamanın popülaritesini ve sıralamasını olumlu yönde etkiledi.

Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov, cumartesi günü Fransa'da tutuklanmış ve bu tutuklamanın gerekçesi olarak da Telegram'da yasa dışı faaliyetlerin yayılmasına izin verdiği ve mesajları yeterince denetlemediği gösterilmişti. Suçlamalar arasında uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve çocuk istismarı materyallerinin dağıtımı yer alıyordu.

Telegram'a yönelik eleştiriler, mesajlaşma uygulamasının popülerliğine popülerlik katmış gibi gözüküyor. Uygulama, ABD App Store'da Sosyal Ağlar kategorisinde 2. sıraya yükselirken, küresel indirmelerin de yüzde 4 oranında arttığı görülüyor.

Fransa'da ilk sırada

Telegram, Fransa'da da Sosyal Ağlar kategorisinde hızla yükselerek ilk sıraya çıktı. Genel sıralamada da ülke içinde üçüncü sırayı almayı başardı. Bu da ülke içerisinde tutuklama haberlerinin platforma olan ilgiyi arttırdığını gösteriyor.

Telegram'ın bu yükselişi, Durov'un "ifade özgürlüğü" fikirlerinin destek gördüğü anlamına geliyor olabilir. Market analiz firması Sensor Tower’a göre, Telegram'ın küresel iOS indirmeleri Pazar günü itibarıyla %4 oranında arttı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tutuklamanın devam eden bir soruşturmanın sonucu olduğunu belirtti ve konuda kararın yargıçlarda olduğunu söyledi. Telegram'ın yükselişinin tutuklamanın hemen sonrasında değil de bir sürecin ardından gerçekleşmesi ise haberlerin duyulma süresi ve metrik analizlerinin geç güncellenmesi ile açıklanıyor.