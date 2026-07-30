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Telegram Kurucusu Pavel Durov İçin Uluslararası Arama Başlatıldı: Teröre Destek Vermekle Suçlanıyor!

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Rusya, Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında teröre destek olma suçlamasıyla uluslararası arama bülteni başlattı.

Telegram Kurucusu Pavel Durov İçin Uluslararası Arama Başlatıldı: Teröre Destek Vermekle Suçlanıyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Rusya’nın ana iç güvenlik teşkilatı olan Federal Güvenlik Servisi (FSB), çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada Telegram yönetiminin başı Pavel Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Moskova makamları, Rus doğumlu olan 41 yaşındaki teknoloji girişimcisi Durov’u teröre destek vermekle suçluyor. Ünlü milyarder, terör örgütleri ve Ukrayna istihbarat servisleri tarafından kullanılan sohbet kanallarına ve botlara izin vermekle suçlanmış.

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Telegram Kurucusu Pavel Durov İçin Uluslararası Arama Başlatıldı: Teröre Destek Vermekle Suçlanıyor!
pavle

Sivillerin ölümüne yol açan olaylara imkân sağladığı iddia ediliyor

pavle

FSB yetkilileri, söz konusu Telegram altyapılarının Rusya genelinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine yol açan terör eylemlerine ve siber suç faaliyetlerine imkân sağladığını iddia etti.

Bununla birlikte Rusya Soruşturma Komitesi, Telegram üzerinde faaliyet gösteren "Dayvinchik/Leo" adlı bir sohbet botu aracılığıyla gençlerin terör ve sabotaj eylemlerine dahil edilmesine ilişkin ayrı adli soruşturmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Durov, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rus yetkililerin platforma ülke içinde erişim engeli getirmek için yapay gerekçeler oluşturmaya çalıştığını savundu. İnternet alanında Moskova'nın sıkılaşan denetimlerine karşı duruşuyla bilinen Durov, geçmişte de benzer kısıtlama girişimleriyle karşı karşıya kalmıştı. Kendisi uzun yıllardır Rusya dışında Fransa’da yaşıyordu. Hem Fransa hem de BAE pasaportuna sahip.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Telegram, Rusya'daki en popüler iletişim araçlarının başında. Rus hükûmeti, yıllar boyunca hizmeti engellemek veya Durov’u kullanıcı verilerini teslim etmeye zorlamak için çeşitli adımlar attı. Platform, 2018 ile 2020 yılları arasında Rusya'da resmi olarak engellenmiş ancak daha sonra herhangi bir açıklama yapılmaksızın yasak kaldırılmıştı.

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