Telegram geliştiricileri, anlık mesajlaşma uygulaması için iki yeni web sürüm duyurdu. Telegram WebZ ve Telegram WebK olarak isimlendirilen bu sürümler, Telegram'ın temel özelliklerini sunmaya devam ediyor. Sürümler arasında çok ufak farklılıklar bulunuyor.

WhatsApp'ın gizlilik politikalı güncellemesinden sonra 25 milyonu aşan yeni kullanıcı sayısına ulaşan anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, bugün iki yeni web hizmetini kullanıcıların hizmetine sunduğunu açıkladı. "Telegram WebZ" ve "Telegram WebK" olarak isimlendirilen bu uygulamalar, kullanıcılara tıpkı mobil ve masaüstü sürümdeki mesajlaşma deneyimini sunuyor.

Telegram tarafından yapılan açıklamalarda, yeni web uygulamalarının kullanılabilmesi için Telegram'ın mobil sürümünün akıllı telefonda bulunmasının zorunlu olduğunu söylüyor. Kullanıcıların kısa mesaj ya da QR kod olmak üzere iki farklı doğrulama yöntemi ile Telegram WebZ ve Telegram WebK'ya giriş yapabileceklerini ifade eden yetkililer, uygulamaların bazı temel özellikler konusunda şimdilik kısıtlı olduğunu, bunların düzeltileceğini ifade ediyorlar.

Telegram WebZ ile Telegram WebK arasında neredeyse hiçbir fark yok

Telegram'ın yeni web uygulamaları, hareketli etiketler, karanlık mod, sohbetler ve gruplar gibi pek çok özelliğe sahipler. Tasarım açısından da oldukça benzer olan uygulamalar, bazı ufak tefek farklarla birbirlerinden ayrılıyorlar. Örneğin Telegram WebZ'de tarayıcı bildirimlerinin etkinleştirilmesi için bir simge yok ancak bu sürümün renkli arka planları bulunuyor. Telegram WebK ise adres çubuğunda hızlı yüklemeye imkan tanıyan bir kısayolla geliyor.

Telegram geliştiricileri tarafından yapılan açıklamalarda, yeni web uygulamalarına neden gerek duyulduğuna dair net bir açıklama yapılmıyor. Şirket içi rekabetin önemli olduğunu ifade eden yetkililer, bu şekilde iki yeni web uygulaması daha oluşturduklarını söylüyorlar. Telegram'ın normal web sürümünü de düşündüğümüzde Telegram WebZ ve Telegram WebK'ya aslında gerek olmadığını, bu uygulamaların zaman içerisinde işlevsiz kalıp ya da farklı amaçlar uğruna değiştirilebileceğini söylemek gerekiyor. Eğer sizler de yeni sürümleri kullanmak isterseniz, buradaki bağlantı ile Telegram WebZ, buradaki bağlantı ile de Telegram WebK'ya ulaşabilirsiniz.