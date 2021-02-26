Telegram'a "Mesajları Otomatik Silme" Özelliği Geldi

En çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri haline gelen Telegram, zamanlayıcı ile birlikte ayarlanabilen mesajları otomatik silme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu.

Whatsapp’ın tartışmalı gizlilik sözleşmesinden sonra gittikçe popülerleşen Telegram’a kullanıcıların işine bir hayli yarayacak yeni özellikler geldi. Son gelen güncellemeyle birlikte kullanıcılar, gönderdikleri mesajların otomatik olarak silinmesini sağlayacak zamanlayıcı özelliğine kavuştu.

Gelen yeni özelliklerin arasına aynı zamanda Telegram gruplarındaki kişi sayısını kısıtlamaya olanak sağlayan sınırlayıcı ve belirli bir kişiye ulaştıktan sonra kendi kendine silinen davet linkleri de eklendi.

Grup ve kanallar için süreyi sadece yöneticiler belirleyebiliyor

Tıpkı Signal gibi Telegram’da da mesajları otomatik silme özelliği uzun süredir var olan bir özellikti ancak yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılar, zamanlayıcıdan da yararlanarak mesajlarının gönderildikten ne kadar zaman sonra silinebileceğine karar verebiliyor. Verilen zaman seçeneklerinin arasında şu anda sadece 7 gün ya da 24 saat bulunuyor.

Yeni özellikten faydalanabilmek için kullanıcıların gönderdikleri mesaja uzun bastıktan sonra önce Sohbeti Temizle’ye, ardından Otomatik Silmeyi Etkinleştir’e basmaları gerekiyor. Otomatik silme işlemi, sadece özellik etkinleştirildikten sonra gönderilen mesajlar için geçerli ve kullanıcıların bir mesajın ne kadar zaman sonra silinmesi gerektiğini belirtmesi gerekiyor. Ayrıca gönderilen mesajlar için belirtilen süre mesajlar okunduktan sonra değil, gönderildikten hemen sonra başlıyor.