Xiaomi'nin Meitu ile birlikte geliştirdiği yeni akıllı telefonu, TENAA sertifikasıyla ortaya çıktı.

Xiaomi’nin M1904F3BC model numaralı telefonunun TENAA sertifikası ortaya çıktı. Mi CC9e ismiyle tanıtılacağı düşünülen telefon Xiaomi’nin geçtiğimiz sene bünyesine kattığı Meitu’yla ortak tanıtılacak. Xiaomi CEO’su Lei Jun, bugün Meitu ekibiyle ‘Küçük Peri’ isimli bir telefon üzerine çalıştığından bahsetmişti. Bahsedilen telefonun bu olmasıysa oldukça muhtemel.

Telefonun özelliklerine baktığımız zaman 6,39 inçlik AMOLED FHD+ bir ekran bizleri karşılıyor. Ön panelde damla çentiği görmek de mümkün. Tüm bunların yanı sıra telefonun 156,8×74,5×8,67 mm ebatında geleceği ve en az 3.900 mAh’lik bir bataryayı bünyesinde barındıracağı biliniyor. 3C sertifikası ayrıca 18W’lık hızlı şarjın geleceğini de onaylıyor.

Kamera kısmına geldiğimizde ön tarafta 32 MP çözünürlüğünde bir kameranın geleceği söylentileri dolaşırken arka tarafta 48 MP’lik yapay zeka destekli kamerasını görebiliyoruz. Ana kamera lensinin altındaysa ultra geniş açılı bir lens ve telefoto lens bulunuyor.

Telefonun arka tarafında herhangi bir parmak izi okuyucu bulunmadığı için ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusunun telefonda bulunacağını söyleyebiliriz. Snapdragon 710 ya da 712’den gücünü alacak olan cihazın Redmi K20’den ve Mi 9SE’den de ucuz olacağı söyleniyor.