[Temmuz 2026] 8 Oyun Daha Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak ekstra 8 oyun daha açıklandı. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek 8 yeni oyun daha açıklanmış durumda.

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Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da bazı oyunlar Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 8 oyuna daha veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

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Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Back to the Dawn

Celeste

Crusader Kings III

Mount & Blade II: Bannerlord

My Friendly Neighborhood

Rain World

Sniper Elite: Resistance

Whiskerwood

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunlar Temmuz ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 31 Temmuz tarihine kadar vaktiniz var.