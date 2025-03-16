Neredeyse her ürünün muadilini daha ucuza bulabildiğimiz Temu, internet alışverişinin gözde isimlerinden biri. Peki şu sıralar en çok hangi ürünler tercih ediliyor?

İnternet alışverişi alışkanlıklarımızı değiştirmeye and içmiş olan Temu, çoğu ihtiyacımızı uygun fiyatlı ve kaliteli bir şekilde bulabileceğimiz bir platform.

İnternet alışverişi alışkanlıklarımızı değiştirdiği şu son dönemlerde Temu'da neler revaçta? Bazılarını içeriğimizin devamında inceleyebilirsiniz.

Temu'da son dönemde en çok satan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evin havasını sadece telefonla bile değiştirebileceksiniz: Uzaktan Kontrollü İkili Dikey Köşe Lambası

Farklı ortamlara uyarlayabileceğiniz köşe lambasını dilerseniz bilgisayar masanızın her iki yanına, ya da televizyonunuzun yanına kurup kullanabilirsiniz. Üzerindeki hassas mikrofonlarıyla ortam sesine göre renk değiştirebiliyor. Uzaktan kontrolü de epey kullanışlı hâle getiriyor. İkili set hâlinde fiyatı 1.049 TL. Tekli almak isterseniz 732 TL.

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Temu'da son dönemlerde en çok satan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Kablo karmaşasına hemen son verir: 3'ü 1 Arada Kablosuz Şarj Standı

Aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebileceğiniz kablosuz şarj standı, masanızdaki kablo karmaşasını ortadan kaldırıyor. Şarj edeceğiniz cihazların Qi sertifikasının olması gerekiyor. Hızlı şarj adaptörünüz varsa cihazlarınızı hızlıca şarj edebilirsiniz. Yalnızca akıllı saatin şarj kablosunu standa yerleştirmeniz gerekiyor. Fiyatı ise 289 TL.

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Komşudan tornavida isteme devrini kapatır: 25 Parçalı Hassas Tornavida Seti

Evinizde elektronik eşyalarınızı söküp tekrar yerine takmaktan hoşlanıyorsanız, 25 parçalık tornavida seti çok işinize yarayacak. Farklı başlıkları, birbirinden farklı elektronik cihazlar için uygun. Fiyatı ise 104 TL.

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Boyutuna göre epey işlevli: Kablosuz Şarj Özellikli Başucu Saati

Başucu saati diyoruz ama hem telefonunuzu şarj edebileceğiniz bir ünite, hem 3 farklı alarm ayarlayabileceğiniz bir saat, hem bulunduğu ortamın sıcaklığını gösteren bir termometre hem de bir başucu lambası. USB-C destekli bir adaptör ile çalıştırabilirsiniz. Fiyatı ise 449 TL.

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Resmen on parmağında on marifet: Programlanabilir LED Piksel Ekran

Uygulama üzerinden ekrana istediğiniz görseli yansıtabiliyorsunuz. 32x32 piksellik ekranda zamanlayıcı ayarlayabilir, aydınlatma amaçlı kullanabilir, renkli animasyonları ile tablo olarak asabilir, duvar saati yerine kullanabilir, mikrofonu sayesinde müzik ritmini görebilir ve ekrana istediğiniz metni yansıtabilirsiniz. Fiyatı 875 TL. Daha ne olsun!

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Tek port girişine mahsur kalmayın: 8'i 1 Arada USB Çoklayıcı

Günümüzde cihazların port kısmındaki seçenekler azalmaya başlarken bu USB çoklayıcı size ilaç gibi gelecek. USB 3.0, USB-C, 3.5 mm, TF/SD, 2 adet USB 2.0 ve USB 3.0 girişi barındırıyor. Fiyatı ise 167 TL.

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USB çoklayıcı dedik ama priz çoklayıcıya ne dersiniz?: 7'si 1 Arada Priz Çoklayıcı

3 fişi aynı anda kullanabilir, 2 USB-C ve 2 USB 2.0 - 3.0 girişlerini aynı anda kullanabilirsiniz. 24 saate kadar zamanlayıcı ayarı sayesinde kapanma süresini ayarlayabilirsiniz. Üzerindeki minik ekranında ne kadar süre kaldığını da görebiliyorsunuz. Fiyatı 268 TL.

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Güvenlik her zaman önemli: Güvenlik Kameralı Akıllı Kapı Zili

Evinizin güvenliği için tercih edebileceğiniz ürünlerden biri. Kapı zilindeki kameradan kimin geldiğini görebilmenizin yanı sıra mikrofonu ile kapıda kim varsa iletişime geçebilir, 3 güne kadar görüntü kaydedebilir ve bulut depolamaya ücretsiz bir şekilde kaydedebilirsiniz. Kapsama alanının 50 metre olduğunu da belirtelim. Fiyatı 353 TL.

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Temu'da son dönemde en çok satan ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

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