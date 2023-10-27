Netflix, ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı Terzi isimli dizisinin final sezonu için ilk fragmanını paylaştı. Fragman, dizinin yayım tarihini de gözler önüne sermiş oldu.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix, Mayıs 2023'te yeni bir orijinal Türk dizisi yayınlamaya başladı. "Terzi" olarak isimlendirilen bu dizi, tüketicilerin ilgisini çekmeyi de başardı. Birkaç ay önce ikinci sezonu ile karşımıza çıkan yapım, şimdiyse üçüncü sezonu ile gündemde.

Netflix Türkiye, bugün Terzi ile ilgili yeni bir adım attı. Yaklaşmakta olan üçüncü sezon için ilk fragman yayınlandı. Böylelikle dizinin yeni sezonunda neler göreceğimiz az çok belli oldu. Bu arada; Terzi'nin 3. sezon ile final yapacağını da belirtelim.

Terzi - 3. sezon fragmanı:

Terzi - 3. sezon yayın tarihi:

Yukarıdaki fragmanda da görebileceğiniz üzere Terzi'nin 3. sezonu, 3 Kasım'da Netflix aboneleriyle buluşacak.

Terzi konusu:

Terzi, Peyami isimli bir terzinin hikâyesini anlatıyor. Pek çok sırra sahip olan Peyami, en yakın arkadaşı olan Dimitri'nin evleneceği kadın için gelinlik dikmeye başlamasıyla sırlarına yenilerini ekler.

Terzi oyuncu kadrosu:

Netflix'in final yapacak orijinal Türk dizisinde, Çağatay Ulusoy, Şifanur Gül, Salih Bademci ve Olgun Şimşek'i başrol oyuncuları olarak görüyoruz. Dizi, genelde bu isimlerin çevresinde dönüyor.