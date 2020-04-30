Tesla, COVID-19’a Rağmen 2020’de Gelir Elde Etmeyi Başardı

Elon Musk’ın elektrikli otomobiller üreten şirketi Tesla, 16 milyon dolar kar içeren ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, bu süreçte 5,9 milyar dolar gelir elde etmiş oldu.

Koronavirüs pandemisi sürecinde pek çok sektörde olduğu gibi otomobil sektöründeki şirketlerde de önemli zararlar yaşandı. Üretim, teslimat ve satış konusunda zorluklar yaşayan pek çok şirket, süreci en zararsız şekilde atlatmayı çalışıyor. Ürettiği yenilikçi ürünlerle dikkat çeken elektrikli otomobil şirketi Tesla ise COVID-19 pandemisindeki süreci iyi yürüten şirketlerden.

Tesla, “Küresel operasyonlarda zorluk yaşanmasına rağmen, hem üretim hem de teslimat için iyi bir ilk çeyrek geçirdik” şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklamaya rağmen şirketin süreçte Model Y üretimine odaklanması sebebiyle Tesla Semi teslimatlarının 2021’e kadar erteleneceği belirtildi.

Tesla’nın Şanghay fabrikasında artan üretim sayesinde karın kısmen artan marj değeriyle sağlandığı açıklandı. Tesla’nın 2020’nin ilk çeyreğiyle birlikte üst üste 3. kez kar açıklaması yapması, şirketin hisselerini yüzde 9’dan fazla artırdı. Bu süreçte 5,9 milyar dolar gelir elde eden şirket, hisse başına 1,24 dolar gelir elde etmiş oldu. Elbette şirket 2019’un son çeyreğinde elde ettiği gelire ulaşamadı. Şirket, önceki çeyrekte 7,38 milyar dolar gelir elde etmişti.

Etkileri 2. çeyrekte görülebilir

Koronavirüs pandemisi sürecinde ventilatör üretimi de yapan Tesla, ilk başta Çin’deki fabrikaların kapanması, Mart ayında ise ABD’deki fabrikalarının kapanması ile birlikte üretim sürecinde bazı aksaklıklar yaşadı. Bu yaşananlar, Tesla’yı 2020’nin ikinci çeyreğinde çok daha fazla etkileyecek gibi gözüküyor.

Tesla, COVID-19 ile ilgili yaşanan ticari aksaklıklara rağmen otomobillerini ABD genelinde internet üzerinden satabiliyor ve “temassız” teslimat seçeneği sunuyor. Bu da şirketin satışlarının dip seviyelere ulaşmasının önüne geçiyor.