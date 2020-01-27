Tesla CEO'su Elon Musk ve "Jay Leno's Garage" adlı YouTube kanalının sahibi olan komedyen Jay Leno, Cybertruck ile yaptıkları gezinti sırasında görüntülendi. Elon Musk'ın görüntülendiği anlarda keyifli tavırlarıyla dikkat çekti.

Instagram kullanıcısı 'gorgeouserika', Tesla CEO'su Elon Musk ve ABD'li ünlü komedyen Jay Leno'yu, SpaceX genel merkezinin yakınlarında Cybertruck ile yolculuk yaparken görüntüledi.

İkili, görünüşe göre "Jay Leno's Garage" adlı YouTube kanalına yapılan bir çekim için direksiyonun arkasındaydı. Musk, videoya çekildiğini fark etmesinin ardından kameraya gülümseyerek el sallıyor. Aslında Leno ve Musk'ın Cybertruck ile çizdiği rotanın SpaceX genel merkezi yakınlarında olması da tesadüf değildi. Tahminlere göre ikili, video çekimi sırasında Elon Musk tarafından kurulan altyapı ve tünel inşaatı şirketi The Boring Company'nin yaptığı Los Angeles test tünelinden de geçtiler.

Tesla, geçtiğimiz yıl çarpıcı bir şekilde tanıtılan ve tasarımı ile olay olan Cybertruck'ın ardından 2020 yılına harika bir başlangıç yaptı. Tesla Model Y teslimatlarının beklenenden daha erken başlayacağı söylentilerinin ardından Tesla'nın piyasa değeri bu ay ilk kez 100 milyar dolara ulaştı. Şirket artık GM ve Ford'un toplamından daha değerli. Tesla ayrıca Çin'deki üretim tesisini de 10 ay gibi rekor bir sürede işler hale getirdi.

Tüm bunların yanı sıra Tesla, Berlin'de bir fabrika daha inşa etmek için anlaşma sağladı. Şirket böylece Volkswagen, BMW ve Mercedes-Benz gibi küresel bir otomobil üreticisi olma yolunda güçlü bir adım attı. Yani Elon Musk'ın keyfinin yerinde olmaması için hiçbir neden yok.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın Cybertruck ile görüntülendiği anlar: