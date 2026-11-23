Tesla, kritik müdahaleleri 25 kat azaltan ve canlı sanal kamera görünümü sunan yeni FSD v15 güncellemesini kullanıcılarına sunmaya başladı.

Tesla, otonom sürüş teknolojisinde önemli bir adım atarak Full Self-Driving (FSD) v15 sürümünü kullanıma sunmaya başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Uçtan uca sürüş ağının her parçasını yenilediğini belirten şirket, güvenlik açısından kritik durumların yönetiminde 25 kat iyileşme sağlandığını duyurdu. Tesla’nın Super Intelligence hesabı üzerinden paylaşılan tam sürüm notlarına göre bu 25 katlık performans artışı, milyonlarca internet videosuyla eğitilen geliştirilmiş görsel kodlayıcı sayesinde kritik müdahale oranlarının düşürülmesine dayanıyor.

Sürüş deneyimini değiştiren yeni Tesla Reality View özelliği

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği, sürücülerin FSD'nin ne yapmayı planladığını canlı olarak görmesini ve kontrol etmesini sağlayan Tesla Reality View oldu. Sürüm notlarına göre bu özellik, aracın üzerindeki sanal bir kameradan aktarılan gerçek zamanlı ve üretken bir görselleştirme sunuyor. Kullanıcılar sürüş esnasında tam ekran, harita, bölünmüş ekran ve sessiz mod gibi farklı görünüm seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Navigasyon tarafında da önemli iyileştirmeler yer alıyor. Yaklaşan dönüşler doğrudan sürüş ekranında belirirken, yolculuğun başlangıç ve bitiş noktaları için filo rota tercihlerinden öğrenme yeteneği devreye giriyor. Şirket sonraki v15 sürümlerinde bu öğrenme kapasitesini tüm rotaya yaymayı hedefliyor. Ayrıca FSD artık park yeri bulmak için sürücünün geçmiş park alışkanlıklarını kullanıyor ve harita üzerinde varış noktasındaki birden fazla park seçeneğini listeleyebiliyor.

Gelişmiş tehlike algılama ve bisiklet taşıyıcı modu

Yeni güncellemeyle birlikte araçların trafik işaretlerini, hayvanları, yoldaki enkazları, çukurları ve su birikintilerini algılama hassasiyeti artırıldı. Bunun yanı sıra okul bölgelerinde ve kötü hava koşullarında çok daha doğal bir hız yönetimi sağlanıyor. Sistem bir hız kamerası tespit ettiğinde aracı otomatik olarak yavaşlatabiliyor ancak sürücü gaza basarak veya hız profilini yükselterek bu yavaşlamayı iptal edebiliyor. Aynı kamerada yavaşlama iki kez iptal edilirse araç bu konumu kaydediyor ve aynı noktada bir daha yavaşlamıyor.

Güncellemeye eklenen Bike Rack Mode (Bisiklet Taşıyıcı Modu) ise arka çeki demirine bisiklet taşıyıcı veya benzeri bir aksesuar takılıyken FSD sisteminin kullanılmasına olanak tanıyor. Bu mod aktif olduğunda araç varış noktasına yakın bir yerde kenara çekiyor, geri vitese geçmiyor ve Otomatik Park (Autopark), Summon ile geri vites uyarı seslerini devre dışı bırakıyor. Hâlâ sürücü denetimi gerektiren bu güncellemenin ilk olarak hangi araç modellerine dağıtılacağı konusunda ise Tesla henüz resmî bir takvim paylaşmadı.