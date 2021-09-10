Tesla'nın Çarptığını İddia Eden Adam Görüntülerle Rezil Oldu

Bir Tesla aracın kendisine çarptığını iddia eden adamın, polis incelemeleri sonucunda kendisini yere bilerek aracın altına attığı ortaya çıktı. Bu gerçek ise Tesla kamerasının incelenmesinden sonra ortaya çıktı.

Adından sıkça bahsettiren Tesla, hayranları olduğu kadar kendisine tedirginlikle yaklaşan kişilerin de bir hayli fazla olduğu bir model. Daha önce, sürücüsüz seyir özelliği sebebiyle yaşandığı iddia edilen kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş ve Tesla’ya soruşturma açılmıştı.

Özellikle otonom sisteminden kaynaklandığı öne sürülen kazalar sebebiyle bir çok defa soruşturma geçiren Tesla, bu defa içinde sürücüsü olduğu halde karıştığı bir kazadan dolayı gündem oldu. Kazanın gerçeklerini isi aracın kamerası ortaya çıkardı.

Kendisini aracın altına attı:

Tesla kullanıcısı bir sürücü, geriye doğru çıkarken o esnada yürüyen bir adam kendisini aracın altına attı ve yere yığıldı. Aracın kaçıp gitmesinin ardından, oyuncuları aratmayan bir performans sergileyen adam benzin istasyonuna giderek ona elektrikli aracın çarptığını ve yaralandığını söyledi. 911’i arayarak yardım istediler. 47 yaşındaki adam, bacak ve boynundan yaralandığını, şikayette bulunduğu söyledi.

Şikayet üzerine Tesla sürücüsünün peşine düşen polisler, sürücüye ulaştıklarında gerçeğe de ulaştılar. Aracın kamera kayıtlarını inceleyen polisler, söz konusu adamın kendisini aracın önüne kasıtlı olarak attığını gördüler. Yayınlanan videoda Bates isimli adam, kendisini yere atıyor ve bir süre bacağını havada tutuyor.