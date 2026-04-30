Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla Model Y’nin 42 Bin Km’deki Koltuk Aşınması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: Sizce Normal mi Yoksa Fazla mı?

Tesla kullanıcılarının yaptığı bir paylaşım, Model Y’nin koltuk dayanıklılığıyla ilgili soru işaretleri yarattı. 41 bin kilometre kullanım sonrası ortaya çıkan görüntü, diğer kullanıcıların deneyimlerini de gündeme taşıdı.

Deniz Şen

Tesla sahiplerinin bir araya geldiği sosyal medya paylaşımlarında dikkat çeken yeni bir içerik gündeme oturdu. Türkiye merkezli bir kullanıcı topluluğunun yaptığı paylaşımda, 2026 Model Y 'Juniper' versiyonunun koltuk durumu gözler önüne serildi.

Paylaşımda, aracın yaklaşık 41 bin kilometrelik kullanım sonrası koltuğunda oluşan deformasyon dikkat çekerken, kullanıcılar kendi deneyimlerini karşılaştırmaya davet edildi.

İçerikten Görseller

Tesla Model Y’nin 42 Bin Km’deki Koltuk Aşınması Sosyal Medyada Tartışma Yarattı: Sizce Normal mi Yoksa Fazla mı?
8

Koltuk dayanıklılığı tartışma konusu oldu.

Elektrikli araç pazarında genellikle yazılım ve batarya performansıyla öne çıkan Tesla, bu kez iç mekan kalitesi üzerinden tartışılıyor. Özellikle uzun kullanım sonrası koltuklarda oluşan deformasyon, bazı kullanıcıların dikkatini çekmiş durumda.

Tesla kullanıcılarının ve elektrikli otomobilseverlerin bir araya geldiği X hesabı Tesla Kulübü Türkiye'de de bu konuyla ilgili bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, yaklaşık 41 bin kilometredeki bir Tesla Model Y’nin sürücü koltuğunda oluşan deformasyon gösterilerek diğer kullanıcılara “Sizin koltuklar ne durumda?” sorusu yöneltildi. Görüntü, özellikle araç içi malzeme kalitesi ve uzun kullanım performansı konusunda kullanıcılar arasında yeni bir tartışma başlattı.

Tesla’da iç kalite tartışması yeni değil.

8

Tesla, iç mekân kalitesi konusunda doğrudan bir sorun kabul etmese de geçmişte koltuk ve iç parçalara ilişkin çeşitli teknik problemlerle gündeme geldi. Özellikle bazı Model 3 ve Model Y araçlarda koltuk bağlantıları ve sabitleme parçalarına yönelik geri çağırmalar da yapılmıştı. Bağımsız raporlar ve kullanıcı deneyimleri ise zaman zaman malzeme hissiyatı, trim sesleri ve uzun vadeli kullanım performansı konusunda eleştiriler içeriyor.

Öte yandan bu tür aşınmaların her araçta aynı şekilde görülmeyebileceği, kullanım alışkanlıkları, sürüş süresi ve koltuk bakımına bağlı olarak değişiklik gösterebileceği de unutulmamalı. Peki siz kendi aracınızda bu tip durumlar yaşadınız mı?

Tesla Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com