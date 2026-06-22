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Tesla, Muğla'ya Supercharger Kurduğunu Açıkladı: İstasyonların Sayısı Hızla Artıyor

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Tesla, Türkiye'deki şarj istasyonu yatırımına hız kesmeden devam ediyor. Şimdi ise Muğla'ya bir supercharger kuruldu.

Tesla, Muğla'ya Supercharger Kurduğunu Açıkladı: İstasyonların Sayısı Hızla Artıyor
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan ABD merkezli Tesla, Türkiye’de de yoğun bir şekilde faaliyet gösteren bir firmaydı. Bu kapsamda da Türkiye’nin dört bir yanına farklı Supercharger şarj istasyonları kurduğunu görüyorduk.

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Düzenli olarak bu istasyonların sayısı da artıyordu. Birkaç hafta önce Afyonkarahisara bir istasyon daha açıldığını görmüştük. Şimdi ise firma, Muğla tarafına bir Supercharger daha kurulduğunu yaptığı bir paylaşım ile duyurdu.

Muğla’ya 12 üniteli Supercharger kuruldu

Tesla Charging’in resmî hesabından yaptığı açıklamalara göre yeni Supercharger istasyonu Muğla’da Aydın-Muğla yolu üzerinde Bozarmut civarlarında kuruldu. İstasyonda toplamda 8 adet ünite yer aldığı belirtildi. Elektrikli araç sahipleri, bu ünitelerden 250 kW’a kadar güçle otomobillerini şarj etme imkânı yakalayacaklar.

Türkiye’deki Supercharger istasyonlarının sayısı 30 civarlarına ulaşmış durumda. Firma, düzenli olarak yenilerini ekleyerek sürekli bu sayıyı artırıyor. Geçen yıl 6 yeni lokasyon ve 60 yeni istasyonun yapım aşamasında olduğu ifade edilmişti. Bu da yakında çok daha fazla bu tarz duyuruyu göreceğimiz anlamına geliyor.

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