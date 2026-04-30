Elektrikli Otomobil Sahiplerine Kötü Haber: Tesla Supercharger Fiyatlarına Zam Geldi!

Türkiye'deki elektrikli otomobil kullanıcılarının sıklıkla tercih ettiği Tesla Supercharger istasyonlarının şarj ücretlerine bu sabah saatlerinde zam yapıldı. İşte Tesla ve diğer marka araçlar için belirlenen yeni fiyatlar...
Türkiye'deki şarj ağı altyapısını giderek genişleten Tesla, Ozan Çağrı Seyhan (@OzanSeyhan16) tarafından paylaşılan detaylara göre birçok noktada hizmet veren Supercharger istasyonlarındaki fiyat tarifesinde artışa gitti.
Tesla Supercharger yeni fiyatları ne kadar oldu?
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Tesla marka araç sahipleri
|9.40 TL
|9.90 TL
|Tesla harici araç sahipleri
|11.70 TL
|12.30 TL