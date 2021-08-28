Tesla'nın geçtiğimiz günlerde Teksas'ta ''perakende elektrik sağlayıcısı'' olabilmek için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Tesla Energy Ventures şirketi ile sertifika için başvuran Tesla'nın başvurusu kabul edilirse, şirket kabaca 'müşterilerine elektrik satacak'.

Tesla Energy Ventures tarafından 16 Ağustos'ta Teksas Kamu Hizmetleri Komisyonu'na yapılan bir başvuru, Tesla'nın Teksas'ta ''perakende elektrik sağlayıcısı'' şirket olma talebini ortaya koydu. Perakende elektrik sağlayıcısı şirketler, elektrik üreticilerinden toptan elektrik satın alarak bu elektriği kullanıcılara satma sürecini yönetiyor.

Tesla'nın dahil olmak istediği piyasada şu an için 100'den fazla perakende elektrik sağlayıcısının rekabet ettiği biliniyor. Bu adımın Tesla'nın enerji sektörüne dahil olmakla ilgili geniş çaplı planlarının bir adımı olduğu düşünülüyor.

Tesla'nın enerji depolama ve dağıtma projeleri giderek büyüyor:

Tesla'nın bu adımına ilişkin en önemli yorum, geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından yapılan bir açıklama üzerinden yapılıyor. Elon Musk, açıklamasında gelecekte her evi şirketin ürünlerini kullanarak enerji üretecek, depolayacak ve hatta elektrik şebekesine geri iletecek dağıtılmış bir enerji santraline dönüştürmek istediklerini belirtmişti.

Buna gerekçe olarak özellikle geçtiğimiz yıl Teksas'ta yaşanan büyük elektrik kesintisi gibi olayları gösteren Musk'ın ve Tesla'nın bu planı hayata geçirilirse yenilenebilir güneş enerjisi panelleri ile üretilen elektrik sayesinde her ev bir elektrik santraline dönüştürülebilecek.

Tesla'nın bir 'perakende elektrik sağlayıcısı' olma başvurusunun da bu plana yönelik atılabilecek önemli adımlardan biri olduğu söyleniyor. Böylece Tesla'nın müşterilere yalnızca elektrik satmayacağı, aynı zamanda Tesla Powerwall veya güneş paneli ürünlerinden üretilen fazla enerjiyi şebekeye geri satan müşterilere de aracılık edebileceği söyleniyor.

Başvurunun kabul edilmesi durumunda, halihazırda Tesla'nın güneş panellerinin satışıyla da ilgilenen ekibin Tesla adına 'elektrik satma' işlemleriyle ilgileneceği ve daha çok müşteriye ulaşmak için ekibin yeni çalışmalar gerçekleştireceği ifade ediliyor.