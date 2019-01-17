Tesla, bu seneye iyi başlayan firmalardan birisiydi ama mali güçlükler çektiği de ortada. Şirket, yaşadığı finansal sorunların bir sonucu olarak müşteri referans programını sonladırmaya karar verdi.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, ağızdan ağıza reklam programı çok pahalı olduğu için Tesla’nın müşteri referans programı kapatıldığını duyurdu. Program, bir başkası vasıtasıyla yeni Tesla alana bonus verirken, eski Tesla sahibine de birtakım hediyeler veriyor.

Tesla’nın 2015 yılındaki tanıtımı esnasında başlayan referans programı satışları artırması umuduyla yaklaşık 3 yıldır devam ediyordu. Program ilk başladığında hem Tesla’yı alan hem de yönlendiren kişiye bazı ödüller verirken, programın içeriği zaman geçtikçe değişmeye başladı.

Programın en son halinde Tesla, referans kodu ile Model S, Model X ve Model 3 alan birisine Süper Şarj özelliğini 6 ay ücretsiz kullanma hakkı veriyordu. Referans olan kişi de gittikçe artan ve değişken hediyeler kazanıyordu.

İki kişiye referans olan birisi, Tesla Model S’in çocuklar için olan versiyonunu alabiliyor. Üç kişiye referans olan birisi Tesla için alaşım jant alabiliyor. Dört kişiye referans olan birisi çıkan yazılım güncellemelerine ilk sırada sahip olma hakkı kazanıyor.

Elon Musk’a göre bütün bu teşvik sistemi sona erecek. Son referans programı 11 Mart 2019 tarihine kadar devam etmesi gerekiyordu fakat o da erkenden durdurulacak. Elon Musk, yaptığı açıklamada “bu kadar hediye bize çok fazla maliyete sebep olduğu için programı kapatıyoruz” dedi.