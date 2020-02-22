Tesla, Yapımı Durdurulan Fabrika İçin Mahkemeden Onay Aldı

Tesl,a Almanya'da fabrika yapımına devam etmek için mahkemeden onay aldı.

Son yıllarda adından sıkça söz ettiren elektrikli araç üreticisi Tesla, Almanya'nın başkenti Berline'e yakın olan bir ormanın kesilip yerine Avrupa'nın ilk araba ve akü fabrikasının inşa edilmesi için Alman mahkemesinden onay aldı.

Daha önce bu mega fabrikayı inşa etmeye başlayan Tesla, izinsiz ağaç kestiği için mahkemeye verilmişti ve fabrikanın yapımı durdurulmuştu. Almanya'da tartışma konusu haline gelen bu dava ise Tesla'nın lehine sonuçlanmış durumda. Her ne kadar çevreci örgütler tarafından protesto edilse de Tesla mahkeme iznini almış bulunuyor.

Engadget'in Cuma günü yayınladığı rapora göre; Berlin-Brandenburg Yüksek İdari Mahkemesi, 91 hektarlık ormanlık alanın Tesla tarafından kullanılmasına izin verdi. 4. fabrikasını bu alana inşa edecek olan Tesla bu fabrikada akü, güç aktarım mekanizması ve Tesla Y modelden başlayarak yeni araçlar ve araç parçaları üretmeyi planlıyor.

Fabrika, Berlin çevresinde yeşillik bir yer olan Brandenburg'ta 10 bin civarı insana iş sağlayacak. Brandenburg'daki insanlar Tesla'nın bölge insanlarına yüksek kaliteli iş vermesinden umutlular.

Fabrika, her yıl en az 500.000 elektrikli araba üretecek. Tesla, gelecek yılın ortasına kadar fabrikayı çalışır duruma getirmeyi planlıyor.

Daha önce ağaçların izinsiz kesildiği bu proje hakkında endişelerini dile getiren yerel bir çevreci örgüt olan Guene Liga Brandenburg, Tesla'nın yapıma başlamak için gerekli olan tüm izinleri almadan ormanı fabrikanın inşası için uygun hale getirmeye başlaması ve mahkemenin bu iddiaları redderedek karanının kesin olduğunu belirtmesi hakkında üzgün olduklarını dile getirdi.

Tesla'nın şu anda 2'si Amerika biri Şangay, Çin'de olmak üzere 3 adet mega fabrikası bulunuyor. Elon Musk 4. fabrika için Almanya'yı tercih etti. Daha önceki haberimizde de bir sonraki fabrikanın Teksas'ta olacağından bahsetmiştik.