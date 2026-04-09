Tesla, Türkiye'de Yasa Dışı Otonom Sürüş (FSD) Kullananlara Müdahale Etmeye Başladı

Tesla, Türkiye de dahil omlak üzere dünya çapında yasa dışı şekilde otonom sürüş (FSD) kullananları tespit etmeye ve müdahale etmeye başladı.

Dünyanın en önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, otonom sürüş konusunda da en iyi firmalardan biriydi. Hatta kullanıcılarına ek ücretlerle “Full Self Driving”, yani tam otonom sürüş seçeneği bile sunuyordu. Ancak son zamanlarda çıkan bilgilerde üçüncü taraf resmî olmayan yöntemler yoluyla FSD’nin kullanılabildiği görülmüştü.

Şimdi ise bu konuda önemli gelişmeler yaşandı. İddialara göre Tesla, otonom sürüş yazılımını yasa dışı yollarla aktif etmeyi başaran kullanıcılarına müdahalede bulunmaya başladı. Dünya çapında bu müdahalelerin yapıldığı, yani Türkiye’de de olduğu söyleniyor.

Bazı kullanıcılarda FSD devre dışı bırakıldı

Maalesef konu hakkında çok fazla detay yok. Şirketin kullanıcılara uyarılar gönderdiği bildirilmiş. Bu uyarılarda araçta üçüncü taraf yetkisi olmayan bir cihaz keşfedildiği ve bu yüzden FSD (otonom sürüş) gibi bazı sürücü asistanı sistemlerinin güvenlik için devre dışı bırakıldığı belirtiliyor.

Yani anlayacağınız Tesla, bu tarz yöntemlere başvuran kişilerde otonom sürüş özelliğini geçici olarak kapatmaya başladı. Şirket, devamında yakında bir yazılım güncellemesi yayımlayacağını ve durumu çözeceğini de eklemiş. Yöntemde, aracın sinir sistemi CAN hattına bağlanan harici bir mikrodenetleyici yer alıyor. Böylece araç yazılımına dışarıdan sinyaller gönderilerek FSD özelliğinin araçta mevcut olduğu bilgisi taklit ediliyor. Böylece resmî olmayan bir şekilde özelliğe erişim sağlanabiliyor.