Elon Musk’ın bu ay kullanıcılarına sunmayı planladığı tam otonom sürüş programı güncellemesi FSD Beta 10.5’in ilk detayları ortaya çıktı. Güncelleme, birkaç gün içinde kullanıcılarla buluşabilir.

Geçtiğimiz gün açıklanan dünyanın en güvenilir araçlar listesinde en alt sıralarda yer alan Tesla, müşteri memnuniyeti sıralamasındaysa ilk sırada yer alıyordu. Kullanıcılarına sunduğu hizmet yelpazesini genişletmek için yeni adımlar atmaya devam eden Tesla, tam otonom sürüş programına yakın bir zamanda yeni bir güncelleme getiriyor.

Uzmanlar, FSD Beta 10.5 olarak adlandırılan güncellemenin önceki sürümlere göre birçok avantajı olacağını belirtiyor. Şirketin sahibi Elon Musk, birkaç hafta önce yaptığı açıklamada güncellemenin 20 Kasım gibi kullanıcılara sunulacağına işaret etmişti. Yeni ortaya çıkan bir bilgiyse yeni güncellemenin Pazar akşamı (Türkiye saatiyle Pazartesi sabahı) geleceğini öne sürüyor.

‘Teslascope’ tarafından yapılan Twitter paylaşımı:

Yeni güncellemeyi geçen akşam alan bir Tesla çalışanından aldığımız bilgiye göre güncelleme Tamamen Otonom-Sürüşlü (FSD) Beta 10.5 şeklinde gelecek. Tesla, beta versiyonunu önce çalışanlarının otomobillerinde test ediyor.

Çalışanların söylediğine göre son dakika kontrolleri de sorunsuz gittiği takdirde yeni güncelleme Pazar akşamı gelebilir.

Teslascope, hemen ardından yaptığı paylaşımda iletişim kurulan Tesla çalışanının şirket adına konuşmadığını ve FSD güncellemesinin geleceği tarihte gecikme yaşanabileceğini belirtse de bu hafta içinde kullanıcılara sunulması ön görülüyor. Tesla’nın yeni güncellemesi hakkında ortaya çıkan diğer bilgilerse FSD Beta 10.5’in özellikleri hakkında bazı önemli detayları paylaşıyor. Trafik işaretlerini algılama kapasitesi yükseltilen yeni güncellemede ‘hatalı yavaşlamalar’ da azaltıldı. Şerit değiştirme özelliği de önceki sürümlere kıyasla çok daha gelişmiş. Uzmanlar, yeni güncellemeyle birlikte Tesla’nın otonom sürüşünün ‘daha insana yakın’ olacağı görüşünde.