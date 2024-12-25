İş dünyası için 2025’in ilk yatırım durağı belli oldu. Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen yöneticilerin yarısından fazlası çalışan eğitimlerini odağına aldı. Kurumsal eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini stratejik bir şekilde yönetmek isteyen şirketler için yeni nesil bir çözüm sunan çevrimiçi değerlendirme platformu ise eğitimlerin şeffaflaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesi gerektiğine dair değerlendirilmelerini paylaştı.

Yeni yılın heyecanıyla birlikte sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketlerin ilk yatırım durağı çalışanlar oluyor. Günümüzün hızla değişen iş dünyasında mevcut bilgi ve becerilerin yeterliliği günden güne erirken, çalışanların yetkinliklerini kurumsal eğitimlerle güncellemek, hem üretkenliğin hem de verimliliğin önünü açıyor.

Öyle ki iş süreçlerinde verimliliği artırmak isteyen üst düzey yöneticilerin %51’i, çalışanların yetkinliklerini geliştirmeye odaklanıyor. Kurumsal eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini stratejik bir şekilde yönetmek isteyen şirketler için yeni nesil bir çözüm sunan çevrimiçi değerlendirme platformu TestInvite, çalışan eğitimi süreçlerinin şeffaflaştırılması ve ölçülebilir hale getirilmesi gerektiğine dair değerlendirilmelerini paylaştı.

“Eğitim süreçlerinin ölçülebilirliği başarının anahtarı oldu”

Güçlü teknolojik altyapısı ve kullanıcı dostu araçları sayesinde, eğitim süreçlerini izlenebilir ve güvenilir kıldıklarını belirten TestInvite Kurucusu Mustafa Ekim, “Sürekli değişen ve rekabetin yoğunlaştığı günümüz iş dünyasında, eğitim süreçlerinin şeffaflığı ve ölçülebilirliği artık sadece bir tercih değil, başarının anahtarı haline geldi. Net hedefler, somut ölçütler ve sürekli iyileştirme odaklı bir yaklaşımla çalışan eğitimleri, kurumların performansını artırmada ve potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarında kritik bir rol oynuyor. Biz de yalnızca bir değerlendirme aracı değil, aynı zamanda kurumların eğitim stratejilerini şekillendiren bir uygulama olarak çözüm sunuyoruz” dedi.

“Sınav sonuçlarının güvenilirliğini maksimum seviyeye taşıyoruz”

Organizasyonların çalışan gelişimini ve kurumsal hedeflerini birleştiren yenilikçi bir sistem olarak öne çıktıklarını söyleyen Mustafa Ekim, “Eğitim süreçlerini yalnızca bir operasyonel araç olarak değil, aynı zamanda organizasyonların stratejik büyüme hedeflerini destekleyen bir süreç olarak ele alıyoruz. Bireysel gelişimden kurumsal başarıya kadar her adımda fark yaratmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda sınav oluşturucu modülümüz sayesinde, eğitim profesyonellerine zamandan tasarruf ettirirken, sınav süreçlerinin etkinliğini artırıyoruz. Eğitim departmanlarının kolayca oluşturabileceği sınavlar, hem çalışanların yetkinliklerini ölçmek hem de öğrenme hedeflerini desteklemek için özel olarak tasarlanıyor. Ayrıca, kopya çekmeyi engelleyen yapay zeka destekli güvenlik teknolojileri ile sınav sonuçlarının güvenilirliğini en üst seviyeye taşıyoruz” diyerek sözlerine şunları ekledi:

“İzlenebilir ve güvenilir sınav sonuçlarımız, eğitim profesyonellerine yalnızca çalışanların bilgi düzeyini değerlendirme fırsatı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda hangi alanların geliştirilmesi gerektiğini tespit ederek daha etkili öğrenme stratejileri oluşturma imkanı tanıyor. Merkezi soru bankamız da kurumlara içerik yönetiminde esneklik sunarken, sınav oluşturma süreçlerini hızlı ve etkili hale getiriyor. Böylece, kurumlar çalışanlarının gelişimlerini desteklemek için en iyi kaynakları kullanabiliyor.”

“Kurumsal eğitimlerde güvenilirlik ve verimlilik çağının başladı”

Kurumsal eğitimlerde güvenilirlik ve verimlilik çağının başladığının altını çizen TestInvite Kurucusu Mustafa Ekim, “Güçlü yapay zeka destekli analiz araçlarımızla sınav sonuçlarını detaylı raporlarla destekliyoruz. Yöneticilere stratejik kararlar için sağlam bir temel sunuyoruz. Şirketlerin yalnızca bugünkü eğitim ihtiyaçlarına değil, aynı zamanda gelecekteki stratejik hedeflerine ulaşmaları için de rehberlik ediyoruz. Eğitim ve gelişim süreçlerinde güvenilirlik ve verimliliği standart hale getiriyoruz.”