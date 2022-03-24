Bu ay başında vizyona giren The Batman filminden silinen bir sahne yayımlandı. Sahnede efsanevi kötü karakter Joker ile Batman'in Arkham Akıl Hastanesi'nde bir görüşme gerçekleştirdiği görüldü.

Son yılların en fazla beklenen filmlerinden olan The Batman, mart ayının başında vizyona girerek hayranlarıyla buluşmuştu. DC çizgi romanlarının ‘kara şövalye’ lakaplı kahramanının maceralarına farklı bir bakış açısı ve farklı oyuncularla odaklanan yapım, çıktığı günden beri izleyicileri ikiye bölmüş durumdaydı. Birçok insan filmi çok beğenirken bazıları da pek beğenmediklerini ifade etmiş, hikâyede boşluklar olduğunu öne sürmüştü.

Durum böyle olsa da Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano gibi yıldız isimlerin kadrosunda bulunduğu The Batman filmi, dünya çapında gişe rekorları kırarak Spider-Man: No Way Home gibi pandemide insanları sinemaya toplamayı başardı. Şimdi ise filmden hayranları heyecanlandıran bir sahne paylaşıldı.

Batman ve Joker görüşmesi

Öncelikle filmi izlemeyenler için bu kısımdan sonrasının biraz spoiler olacağını belirtelim. Dunkirk, The Killing of a Sacred Deer, Eternals gibi filmlerde gördüğümüz 29 yaşındaki İrlandalı oyuncu Barry Keoghan’ın yeni Batman filminde yer alacağı yapım vizyona girmeden önce konuşuluyordu; ancak nasıl bir rolde olduğu bilinmiyordu.

Filmin geçtiğimiz haftalarda vizyona girmesinden sonra ise bu oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı belli oldu. Yapımın sonlarına doğru, Paul Dano’nun canlandırdığı ‘The Riddler’ karakterinin Arkham Akıl Hastanesi’nde bir kişi ile konuştuğu görülmüştü. Daha sonra da bu kişinin Barry Koeghan tarafından canlandırılan efsanevi kötü karakter Joker olduğu ortaya çıkmıştı. Koeghan’ın bu karakteri canlandırması da birçok hayranı heyecanlandırırken, bazılarının kafasında soru işareti oluşturmuştu.

Şimdi ise The Batman’den silinen bir sahne paylaşıldı ve Batman ile Joker’in Arkham’da bir konuşma gerçekleştirdikleri görüldü. Filmin yönetmeni Matt Reeves de geçen ay yaptığı açıklamalarda bu sahnenin; Riddler karakterinin işlediği bir cinayetten sonra gerçekleştiğini, Batman’in de Riddler karakterini neden bunları yaptığını anlamak için Joker ile görüşmeyi tercih etiğini aktarmıştı.

Ayrıca Joker’in alışık olduğumuz bir şekilde Batman ile alaycı bir şekilde konuştuğunun görüldüğü sahnedeki ‘Neredeyse yıldönümümüz değil mi?’ repliği de Joker’in Arkham’a Batman tarafından tıkıldığını ve ikilinin arasında daha bir şeylerin geçtiğini gözler önüne serdi.

İşte Batman ve Joker'in karşı karşıya geldiği sahne