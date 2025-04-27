The Elder Scrolls IV: Oblivion'ın yeni çıkan remastered versiyonu inanılmaz ilgi gördü. Öyle iki Bethesda'nın aktardığına göre yapım, çok kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaştı.

Bethesda’nın efsane oyunu The Elder Scrolls IV: Oblivion, yakın zamanda remastered versiyonla yeniden satışa sunulmuştu. Tüm platformlara gelen yapımda, günümüze daha uygun grafikler gibi büyük iyileştirmeler görüyorduk.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, kısa sürede oyunseverlerin büyük ilgisini çekti. Öyle ki sadece birkaç günde milyonlarca satışa ulaşmayı başardı.

5 günden az sürede 4 milyon oyuncuya ulaştı

Direkt olarak Bethesda tarafaından yapılan açıklamalara göre Oblivion Remastered, 5 günü doldurmadan 4 milyon oyuncu seviyesine gelmeyi başardı. Bunu daha da etkileyici yapan şey, oyunun sessiz sedasız sürpriz bir şekilde piyasaya sürülmesine rağmen bu kadar çok ilgi görmeyi başarması. Tabii Game Pass'te olmasının da etkisi var.

Oblivion, Virtuos ve Bethesda ortaklığında günümüze uyarlandı. Yeni remastered versiyon, Unreal Engine 5 üzerinde geliştirilirken 4K 60 FPS’te çalışabiliyor ve hâlihazırda ikonik olan oyunu daha da ilgi çekici hâle getiriyor. Bethesda resmî mod desteği sunmasada şu anda 100’den fazla Oblivion Remastered modu da yer aldığını belirtelim.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fiyatı ne kadar?

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Steam’de. 34,99 dolara satılıyor. Xbox’ta 1.900 TL, PlayStation’da ise 1.925 TL’lik fiyatı var. Oyuna Game Pass üzerinden erişilebildiğini hatırlatalım.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fragmanı: