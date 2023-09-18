The Verge'ün Microsoft ve FTC arasındaki davadan elde ettiği bir belge, çok beklenen Bethesda oyunu The Elder Scrolls VI'nın 2026'dan önce gelmeyeceğini gösterdi. Oyunun Xbox'a özel olacağı da belgeyle doğrulanmış oldu.

Dünyanın en popüler oyun serilerinden olan Bethesda imzalı The Elder Scrolls’un yeni oyunu The Elder Scrolls VI, 2018 yılında resmen duyurulmuştu. Hayranlar, o günden beri oyunun çıkacağı tarihi heyecanla bekliyordu.

Bugün ise yapımla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. The Verge’ün Microsoft ve FTC (ABD Federal Ticaret Komisyonu) arasındaki davadan ulaştığı bilgiler, The Elder Scrolls VI için daha bekleyeceğimizi gösterdi. Ayrıca oyunun çıkacağı platformlar da ortaya çıktı.

The Elder Scrolls VI, 2026’dan önce gelmeyecek, Xbox’a özel olacak

Belge, Deathloop’tan Starfield’a kadar birçok büyük oyun hakkında bir tablo içeriyor. Bunların arasında The Elder Scrolls VI da yer alıyor. Tabloda, oyunun 2026 veya sonrasında piyasaya sürülmesinin beklendiği görülebiliyor. Yani RPG türündeki serinin yeni oyunu için en az üç yıl daha beklememiz gerecek.

Bunun yanı sıra tabloda oyunun çıkış yapacağı platformlara da yer verilmiş. Bu kısımda yalnızca Xbox ve PC’nin yer aldığını görüyoruz. Bu da oyunun tıpkı Starfield’da olduğu gibi Xbox’a özel olacağını ve PlayStation için çıkmayacağını gösteriyor.

Bunun olmasının aslında beklendiğini, yani sürpriz olmadığını belirtelim. Şirketten gelen önceki açıklamalar, oyunun PS5’e gelmeyeceğinin sinyallerini veriyordu. Ayrıca, 3 yeni Bethesda oyununun Xbox’a özel olacağı da FTC davası sırasında açıklanmıştı. Bugün ortaya çıkan belge de durumu doğrulamış oldu. Bahsi geçen üç oyunun Starfield, The Elder Scrolls VI ve henüz ismi belli olmayan Indiana Jones oyunu olduğu söyleniyordu.

The Elder Scrolls VI 2018'de böyle duyurulmuştu