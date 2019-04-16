The Flash Dizisinde ‘Godspeed’den İlk Görüntü Geldi

The Flash dizisinde bu hafta, Godspeed adlı karakter ilk defa televziyon ekranlarında yer alacak. Godspeed, Flash’ın aşırı hızlı düşmanlarından bir tanesi.

The Flash dizisi ilk başladığı günden beri aynı açılış cümlesini kullanılıyor: “Benim adım Barry Allen ve ben, yaşayan en hızlı adamım.” Ondan sonra da seri, Barry’den daha hızlı koşan karakterlerle doldu.

Yeni Flash düşmanı da bu hafta karşımıza çıkacak olan Godspeed ve kendisi de oldukça hızlı bir karakter. Dizide olaylar şu anda Barry, Nora ve Eobard Thawne arasındaki mücadeleye odaklanmış durumda.

CW, yarın yayınlanacak bölümde karşımıza çıkacak olan Godspeed’e ait ilk görseli de paylaştı. Godspeed, diğer süper hız kullanıcılarının hız gücü ile bağlantılarını keserek ölmelerine sebep olabiliyor. Ayrıca bu karakter muhtemelen Flash’tan daha hızlı koşuyor.

Godspeed’in motivasyonlarının ve davranışlarının dizide nasıl aktarılacağı merak ediliyor. Öte yandan bu bölümde Nora ile ilgili şok edici gelişmeler de yaşanacağı belirtiliyor.

Flash’ın yeni bölümü 16 Nisan’da The CW ekranlarından yayınlanacak.