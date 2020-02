Başrolünde Elisabeth Moss’u izleyeceğimiz bilim kurgu korku filmi The Invisible Man’den yeni bir tanıtım filmi geldi. 1993 yılındaki aynı adlı filmin reboot versiyonu olan yapım, 28 Şubat’ta vizyona girecek.

Klasik canavar filmlerini içeren yeni bir evren başlatmak isteyen Universal, bu plan çerçevesinde hayata geçirdiği ilk filmi The Invisible Man’i izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 1933 yılında H.G. Wells‘in romanından beyaz perdeye uyarlanan aynı adlı filmin yeniden yorumlanmış versiyonu olan The Invisible Man, Super Bowl sırasında yayınlanan yeni tanıtım filmi ile karşımıza çıktı.

Saw ve Insidious filmlerinin ortak yaratıcısı Leigh Whannell tarafından yazılan ve yönetilen film, Elisabeth Moss, Harriet Dyer, Aldis Hodge ve Oliver Jackson-Cohen gibi başarılı isimleri bir araya getiriyor.

The Invisible Man’in ilk uzun fragmanını geçtiğimiz kasım ayında izlemiştik. Film, kendisini görünmez yapmanın bir yolunu bulan çılgın bir bilim insanı ile eski sevgilisinin arasındaki ilişkiyi takip ediyor. Kendisine hem fiziksel hem de psikolojik şiddet uygulayan eski erkek arkadaşının intihar ettiğini öğrenen Cecilia, kısa süre sonra hayatını kökten değiştirecek olan paranormal olaylarla karşı karşıya kalıyor. Varlığını ispatlayamadığı birisi tarafından rahatsız edilen kadın, deli muamelesi görmekten kurtulamıyor.

Orijinal hikayenin aksine, hem fiziksel hem de psikolojik istismar korkusunu çok daha çarpıcı bir şekilde gözler önüne seren The Invisible Man, hiç şüphesiz 2020'nin en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor. Yalnızca 9 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan filmin yapımcılığını The Conjuring, Whiplash, Get Out ve BlacKkKlansman gibi filmlerde imzası bulunan Jason Blum üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Leigh Whannell’in oturduğu bilim kurgu korku filmi The Invisible Man, 28 Şubat tarihinde vizyona girecek.

The Invisible Man tanıtım filmi