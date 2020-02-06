Televizyon tarihinin en uzun soluklu drama ve korku dizilerinden The Walking Dead, yayın hayatına bu yıl 10 sezonuyla devam ediyor. Peki 10 yıldır sürekli kir pas içinde izlediğimiz oyuncuların gerçek halleri nasıl?

10 yıllık bir serüven haline gelen The Walking Dead dizisinde işler zombi kıyametinden çıkalı çok oldu. Dizinin eski hayranları da hem bu konudan hem de ana karakterlerin aniden ayrılmasından dolayı çok şikayetçi. Neyse ki yakın zamanda dizinin başrolü Andrew Lincoln, nam-ı diğer Rick Grimes, geri dönecek. Ancak diziyle değil, tam 3 tane Walking Dead filmiyle. Filmlerin detaylarını daha önce burada sizinle paylaşmıştık.

Son yıllarda reyting konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Özellikle The Walking Dead, Negan öncesi ve sonrası diye bir dönem bile söyleniyor. Bazı isimler belki de dizi ve sinema tarihinin en iyi yazılan kötü karakteri Negan’dan sonra reytinglerin düştüğünü belirtiyor. Ancak dizi bir türlü bitmediği gibi, iki adet spin-off projesi de devam ediyor. Peki ana dizide 10 yıldır kir pas içinde gördüğümüz o karakterler, gerçek hayatta nasıl görünüyorlar?

The Wallking Dead oyuncularının gerçek hayattaki halleri:

Andrew Lincoln, Rick Grimes:

Her geçen sezon daha da yaşlanan Rick, dizinin başından bu yana zombilere karşı bir arada kalan gruba liderlik etti. 46 yaşındaki oyuncu, The Walking Dead 9. sezonda diziden ayrıldı. Ancak karakterin hikayesi yeni çekilecek olan filmlerle devam edecek. Rick Grimes hayranlarının sadece bir süre daha beklemesi gerek.

Danai Gurira, Michonne:

Danai ablamız da The Walking Dead ile popüler oldu, ancak Black Panther ve Avengers filmleriyle dünya çapında bir yıldız haline geldi. Dizide onunla acımasız ve hatta duygusuz bir karakter olarak tanışmıştık. Ancak sezonlar geçtikçe insani yönü ve duyguları ortaya çıkmıştı. Danai Gurira, Michonne karakteri için özel bir peruk takıyordu. Bu peruk olmadan gerçekten onu tanımak imkansız gibi duruyordu, en azından daha çok ünlü olana kadar.

Chandler Riggs, Carl Grimes:

The Walking Dead 1. sezon ile beraber ufak detaylar ve sahneleriyle, Rick’ten sonra grubun başına geçeceğini düşündüğümüz kişiydi. Ancak ne olduysa yapımcılar onu öldürmeye karar verdiler. Riggs, gerçek hayatta Twitch yayınları yapıyor ve yayınlarında da yapımcıların bu kararıyla sık sık dalga geçtiği oluyor. Bizce pek şikayet etmemeli çünkü bir çocuk olarak girdiği diziden, genç bir erkek olarak çıktı.

Katelyn Nacon, Enid:

Carl’ın büyük aşkı Enid, dizide genç ve başarılı bir doktor adayı olarak yer aldı. Bunun dışında onu en çok gördüğümüz anlarda da Glenn’in ölümünden sonra Maggie’ye bakmıştı. Ancak oyuncunun kendisinin de çok şaşırdığı bir şekilde sezon sonunda aniden öldürüldü. 20 yaşındaki oyuncu kısa sürede kendini sevdirmeyi başarmıştı.

Callan McAuliffe, Alden:

Dizide Enid ile ilişkisi olan Alden karakterini canlandırdı. Aslında daha öncesinde Negan'ın tarafındaydı. Sonradan ana gruba dahil oldu. Enid, The Walking Dead evreninde o zaman 20, Alden ise 29 yaşındaydı ve güvenilir bir Hilltop üyesiydi. Oyuncu hakkında belki de en çok göze çarpan şey dizideki ve diğer filmlerindeki aşırı belirgin aksanı olabilir. He bir de oynadığı karakter, bizce lisedeki en gıcık sınıf arkadaşına benziyor.

Cailey Fleming, Judith:

The Walking Dead oyuncuları arasında belki de en çok sevileni olabilir. Çünkü annesi Lori, kardeşi Carl ve ona bakan Michonne üçlüsünün adeta bir karışımı gibi. Ancak karakterimizin en çok güvendiği isim ise ailesinin dostlarını öldüren Negan olmuştu (Bu nasıl senaryo olum, az mantıklı düşünün). Yıldız Savaşları’ndan da tanıdığımız Cailey Fleming gerçekten çok iyi bir iş çıkartıyor.

Jeffrey Dean Morgan, Negan:

Negan karakteri, kimileri için The Walking Dead'in asıl felaketini hazırlamıştı. Karakteri diziye katıldıktan hemen sonra dizinin reytingleri düşmeye başladı. Neden olduğu kritik hikâye değişimleri ve ölümlerle, hayranları kendisine düşman etti. Ancak bu Jeffrey Dean Morgan’ın çok başarılı bir iş çıkardığı gerçeğini değiştirmez. Rick ile olan savaşından sonra dizinin sağlam karakterlerinden biri haline geldi, bakalım akıbeti ne olacak.

Austin Amelio, Dwight:

The Walking Dead 6. sezonda Negan’ın savaşçısı olarak diziye dahil olan Dwight, son sezonda Daryl tarafından eşini bulması için salıverilmişti. Oyuncunun dizideki hali ve gerçekten hayattaki hali birbirinden çok farklı. Dizide yanık izlerinden dolayı daha yaşlı gösteriyor. Ayrıca sonradan öğrendiğimiz dramatik hikâyesini de izleyiciye çok iyi aktarıyordu.

Norman Reedus, Daryl:

Onu anlatmaya ömrümüz yeter mi bilmiyoruz. The Walking Dead 1. sezon itibarıyla gerek Rick ile olan dostluğu gerekse tavırları, konuşmaları ile herkesi kendine hayran bıraktı. Daryl karakteri şu an motoru ve tatar yayı ile özdeşleşmiş durumda. Ayrıca bazı söylentilere göre gelecek filmlerde onu da görme ihtimalimiz var. Bu arada evet, kendisini yakın zamanda Hideo Kojima'nın Death Stranding oyununda da görmüştük.

Lauren Cohan, Maggie:

Dizinin aniden yok olan karakteri Maggie, The Walking Dead 11. sezon içerisinde geri gelecek. Dizide Glenn ile yaşadıkları, güçlü karakteri ve duygusal halleriyle herkesi kendine hayran bırakan Lauren Cohan, yeni sezonda tekrar karşımıza çıkacak. Bu durum belki de diziye küsen çoğu hayranın dönüşüne neden olabilir.

Steven Yeun, Glenn:

Maggie’nin kocası olan Glenn, dizide yer aldığı süre boyunca ana karakterlerden biriydi. Negan tarafından vahşice öldürülmesi, 10 yıllık serüvenin en kritik anıydı. Diziden ayrıldıktan sonra daha çok animasyon seslendirmeleri yapan oyuncu, birkaç tane filmde de oynadı. Hayranları onu gelecek The Walking Dead filmleri oyuncu kadrosunda görmek istiyor, ancak bu pek de mümkün değil.

Tom Payne, Paul (Jesus):

Paul, yapımdaki en becerikli karakterlerden birisi oldu. Grubu korumasının ardından Maggie ile sıkı birer arkadaş olmuşlardı. Garip bir karakter olan Paul, The Walking Dead 9. sezon ortasında aniden öldürüldü. Ancak daha sonra birçok kez flashback sahnelerinde onu tekrar izledik. Bu arada oyuncu gerçek hayatta kısa saçlarıyla çok farklı ve daha genç görünüyor.

Ross Marquand, Aaron:

Ana grubumuzu çok fazla değiştiren ve herkese yeni bir rota çizen Aaron, Rick ve arkadaşlarını Alexandra'ya getirmişti. Karakterin en sevilmeyen özelliği ise aşırı korkak olmasıydı. Nitekim yaşadığı acı kayıplar onu radikal bir şekilde dönüştürdü. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra, çok önemli bir seslendirme sanatçısı olan Ross Marquand, ayrıca Avengers: Infinity War filminde de rol almıştı.

Xander Berkeley, Gregory:

Hilltop’un liderlik özelliklerinden hiçbirine sahip olmayan, bir bardak viskiyi elinden hiç düşürmeyen ve korkak olan lideri Gregory. Neyse ki, Maggie tarafından, onu tehdit edince The Walking Dead 9. sezonda öldürüldü. Muhtemelen hayranların ölümüne en çok sevindiği karakterlerden birisi kendisiydi.

Michael Cudlitz, Abraham:

Grubun en sağlam üyelerinden biri olarak karşımıza çıkan Abraham, canı pahasına birçok kez grubu korudu ve kendini tehlike atmıştı. Michael Cudlitz, Abraham karakteri için saçlarını ve sakallarını kırmızıya boyadı. Zaten yukarıdaki fotoğrafa bakarsanız oyuncunun dizideki ve gerçek hayattaki halinin ne kadar farklı olduğunu da görebilirsiniz.

Sonequa Martin-Green, Sasha:

Abraham ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Sasha, The Walking Dead 7. sezon finalinde diziden ayrılmıştı. Sasha, bir tabuttayken Negan’ı çıkarabileceğini düşünerek zehirli bir hap almıştı. Başarılı oyuncu Sonequa, Sasha karakteri macerası sona erdikten sonra Star Trek: Discovery dizisinde rol aldı.

Josh McDermitt, Eugene:

Rick’in, Negan ile olan savaşını kazanması için çok önemli bir rol oynayan Eugene, dizinin saf ve zeki karakteri. Negan ve askerlerinin Hilltop’a saldırdıklarında, tüm silahların geri tepmesini sağladı. Böylece savaşı da The Walking Dead Rick ve arkadaşları kazanmıştı.

Christian Serratos, Rosita:

Her geçen bölüm daha da olgulaşan ve sertelen Rosita, aynı zamanda bebeğine de bakan sıcak bir anne. Diziye ilk başladığı zaman Abraham’ın sevgilisi rolündeydi. Aslında bu sevgiliden daha çok tek taraflı bir çıkar ilişkisi gibi görülüyordu. Hayranları Rosita’dan daha fazla hep daha fazla şey istedi.

Avi Nash, Siddiq:

Hilltop topluluğunu önemseyen ve özellikle Michonne’un sadık yoldaşı olarak bilinen bir karakter. Avi Nash, verdiği röportajlarda garip bir şekilde diziye katılmadan önce hiç izlemediğini itiraf etti. Bu açıklama bile The Walking Dead hayranlarının onu sevmesine engel olmadı. Ancak ona da epey erken veda ettik.

Alanna Masterson, Tara:

Dizinin hayranlarını özellikle The Walking Dead 5. sezon içerisinde sinir krizi geçirmesine neden olan Tara, karakterinin özellikleri nedeniyle yerden yere vurulmuştu. Maggie’nin gidişinden sonra Hilltop’un lideri oldu ve The Walking Dead 9. sezon sonunda Enid ile birlikte hayata gözlerini kapattı.

Nadia Hilker, Magna:

Tara tarafından Magna ve dört arkadaşı Hilltop’a davet edilmişti. Vücudunun her yeri dövmelerle kaplı olan Magna’nın daha sonra bir mahkum olduğu ortaya çıkmıştı. Nadia Hilker, gerçek hayatta dizidekinin aksine dövmelerle kaplı değil.

Eleanor Matsuura, Yumiko:

Magna’nın grubunun sakin ve grubu bir arada tutan sağlam bir parçası olarak göze çarpmıştı. Kendisi aynı zamanda grubun lideri olan Magna’nın da kız arkadaşı. Yumiko’yu canlandıran Eleanor Matsuura’nın oklarıyla ölüleri avlamadığı zamanlarda çok zarif bir güzelliği olduğu da bir gerçek.

Dan Fogler, Luke:

Grubun keman çalabilen, naif üyelerinden biri. Michonne kemanını kırdığında kendisi kadar biz bile üzülmüştük. Fantastik Canavarlar filminden de tanıdığımız Dan Fogler’in canlandırdığı Luke karakterinin dizide başına gelmeyen kalmamıştı. Buna Alpha ve Whisperers tarafından kaçırılmak da dahil.

Lauren Ridloff, Connie:

Zombi kıyametinde sağır kalan Connie, grubuyla iletişim kurabilmek için işaret dilini kullanıyordu. Aynı zamanda oldukça cesur olan Connie, bir bebeği kurtarmak için zombilerin arasına bile dalmıştı. Lauren Ridloff, gerçek hayatta da maalesef doğuştan duyma becerisine sahip değil. Oyuncu kendi ülkesinde işitme engelliler için özel tiyatro oyunlar sahne alıyor.

Angel Theory, Kelly:

Angel Theory için garip bir durum var. Aslında oyuncu Connie için çalışmış ve seçmelere girmişti. Ancak canlandırdığı karakter o kadar çok sevildiği ki, kendisine çizgi romanda aslında erkek olan Kelly karakteri verildi. Kelly, Connie’in küçük kız kardeşi ve onun da işitme kaybı kademeli olarak ilerliyor.

Sydney Park, Cyndie:

Rick’in kaçırılmasından sonra dizide göremediğimiz Cyndie, The Walking Dead sezon 10 ile beraber geri dönmüştü. Aynı zamanda Oceanside'ın lideri olan bu karakter, 9. sezon itibarıyla Rick ve arkadaşlarına yardım etmişti. Sydney Park daha önce de birçok popüler Amerikan dizisinde rol aldı.

Khary Payton, King Ezekiel:

Dizide başına gelmeyen kalmadı. King Ezekiel önce 8. sezonda çok sevdiği kaplanını ve arkadaşlarını kaybetti. Ardından Carol ile bir aşka başladı ve bu onu biraz da olsa teselli etmişti. Ancak daha sonra evlat edindiği oğlu Henry ve hayatının aşkı Carol’u kaybetti. Doğal olarak daha sonra çok depresif bir hal almıştı. Bu arada Khary Payton perukları olmadan gerçekten çok farklı gözüküyor.

Cooper Andrews, Jerry:

Kral Ezekiel’in yakın ve sadık dostu olarak karşımıza çıktı. Daha sonra Nabila ile evlenen Jerry, üç dünya tatlısı bebeğe sahip olmuştu. Oyuncu gerçek hayatında da aynı uzun saçları kullanıyor. Bunun dışında son dönemde fazla tutulmasa da çok izlenen Shazam filminde rol aldı.

Melissa McBride, Carol:

Onunla ilk tanıştığımız haliyleyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Şimdi çok daha acımasız, akıllı davranan ve adeta duygularından arınmış gibi gözüküyor. Yıllardır kısa tuttuğu saçlarını Ezekiel ve oğlu Henry ile tanıştıktan sonra, kendini güvende hissedince uzatmıştı. Henry’nin ölümünden sonra kendini toplamak için çok uzaklara gitmişti ve geri geldiğinde artık bir lider oldu.

Matt Lintz, Henry:

Yaptığı seçimlerin bedelini çok ağır bir şekilde ödeyen Henry, rahat evini ve güvenli bir alanı sevdiği kız için terk etmişti. Daha sonra Lydia da onu terk edip annesinin yanına dönmüştü. Buna dayanamayan Henry, onun peşinden gitti ve sonucunda da ölmüştü. Matt Lintz, Carol’un kızı Sophia’nın gerçek hayatta kardeşi. Dizi için saçlarını biraz daha açmış.

Cassady McClincy, Lydia:

Daryl ve Michonne tarafından yakalandıktan sonra Hilltop’a getirilen Lydia, annesi Alpha’nın geri gelmesinden sonra mecburi olarak gruba geri katılmıştı. Henry’nin ölümünden sonra Hilltop’ta kalan Lydia, daha sonra okumayı öğrenmeye çalışmıştı. Genç ve başarılı bir oyuncu olan McClincy, gelecekte adından sıkça söz ettirecek gibi duruyor.

Samantha Morton, Alpha:

Gerçek hayatta karşınıza çıkmaması için dua edeceğiniz bir karakter. Öyle ki saçlarını kazıtmış ve grubuyla beraber zombilerin başlarından yapılmış bir maske ile dolaşıyorlar. Bu onların zombilerin arasında rahatça dolaşmalarını sağlıyor. Morton, korku filmleri hayranı olduğunu ve Alpha karakterinin onun için bir rüya olduğunu söylemişti.

Ryan Hurst, Beta:

The Walking Dead 9. sezonda diziye katılan Beta, o zamandan beri Daryl’nin baş belası olarak karşımıza çıktı. Grubu gibi zombilerin kafasından yapılan bir maske takan Ryan Hurst, dizide gerçek sakalını kullanıyor. Beta aynı zamanda Alpha’nın sağ kolu görevini de üstleniyor.

Thora Birch, Gamma:

Alpha’nın en sadık takipçilerinden biri olarak biliyoruz. Hatta öyle ki, kendi kız kardeşinin isteyerek ölmesine bile izin verdi. Gamma karakteri The Walking Dead çizgi roman karakteri değil. Yani sadece televizyon dizisinde yer alıyor.

Lennie James, Morgan:

The Walking Dead 8. sezon içerisinde diziden ayrılmıştı. Lennie James daha sonrasında spin-off dizisi olan Fear: The Walking Dead dizisindeki başrollerden biri oldu. 5. sezon sonunda da omzundan ağır bir şekilde yaralandıktan sonra ölüme terk edilmişti.

Pollyanna McIntosh, Jadis:

Hayranları tarafından Rick’in yerini bilen tek kişi olarak görülüyor. Jadis karakteri sadece kendilerine bakan bir çöpçü grubunun lideriydi. Rick’i yaralı halde bulduktan sonra onu bir yere götürdü. Bazı hayranları Jadis karakterinin The Walking Dead filmlerinde de olacağını düşünüyor.

Seth Gilliam, Gabriel:

Kimine göre The Walking Dead’in en güvenilmez karakterlerinden biri. Ancak o birçok kez Rick’in güvenini kazanmayı başarmıştı hatta İskenderiye’nin güvenilir lideri bile olmuştu. Bir süre de Judith’e bakmıştı. Seth Gilliam, The Walking Dead dışında aynı anda birçok dizide de rol aldı.

Steven Ogg, Simon:

Negan’ın sağ kolu Simon karakterini canlandıran Steven Ogg, diziye sonradan katılan oyunculardan. Her ne kadar Negan’ın güvenilir bir arkadaşı olarak görülse de arkasından çok iş çevirdi. Bunlar ortaya çıkınca da The Walking Dead 8. sezon içerisinde öldürüldü. Ünlü oyuncu diziden ayrıldıktan sonra belki de kendisi kadar ünlü olan bıyıklarını da kesmişti.

Corey Hawkins, Heath:

The Walking Dead hayranlarının kafasında en çok soru işaretini yaratan karakterlerden biri Heath. Çünkü Heath dizide bir anda yok oldu. Öldü mü, sağ mı bu konularda hiç bilgi verilmedi. Dizinin yazarı Angela Kang, bu konuda Heath’in yaşadığını ve muhtemelen Jadis’in topluluğu tarafından esir alındığını söyledi. Yani bir bakıma karakterin yaşadığını itiraf etmiş oldu.

The Walking Dead oyuncuları gerçek hayatta dizide olduklarından çok daha farklı gözüküyorlar. Özellikle birkaç oyuncu gerçekten şaşırtmayı başarıyor. 11. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanan The Walking Dead, yeni sezonu ve çekilecek filmleriyle eski günlerine geri dönmek için elinden geleni yapacak gibi duruyor. Siz ne dersiniz, sizin en çok şaşırdığınız oyuncu hangisi?