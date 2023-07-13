Yeni bir uygulama olmasına rağmen yabancı hissettirmediğinden kullanım kolaylığı sağlayan Threads'i bir de listemizdeki özelliklerle deneyimleyin.

Sadece 4 gün içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak gündemden bir türlü düşmek bilmeyen Threads, en başta doğru zamanlamayla çıkışını gerçekleştirerek bu başarıyı elde etti diyebiliriz. Bu başarıya rağmen Threads’in tamamlaması gereken eksikleri ve bünyesine eklemesi gereken özellikleri sizlere anlatmıştık.

Şimdiyse uygulamanın elinde olanları değerlendirerek Threads’ten en yüksek verimi nasıl alacağınız üzerine konuşacağız. Bunu yaparken hem Instagram patronu Adam Mosseri’nin paylaşımından yararlanacak hem de kendi bulduğumuz özellikleri sizlerle paylaşacağız. Çok da uzatmadan listemize geçelim.

Önemli Not: Uygulamamızda henüz GIF'ler görünmediğinden içeriğe tarayıcıdan erişmenizi öneriyoruz. Yine de buraya kadar gelmişken faydalanabilmeniz adına, GIF'lerin altına açıklamalar ekledik. Bunları takip edebilirsiniz.

Paylaşıma kimin cevap verebileceğini belirleme

Bunu yapmak için paylaşım yapacağınız sırada bir nebze silik duran "Herkes yanıtlayabilir" yazısına dokunmanız gerekiyor. Daha sonra paylaşımınıza kimin yanıt verebileceğini seçebiliyorsunuz.

Tek seferde sıralı paylaşımlar yapma

Paylaşımlarınızı sıralı şekilde yapmak için önce bir tanesini paylaşıp sonra da ona cevap vere vere bunu gerçekleştirebilirsiniz. Ya da paylaşım yapacağınız sırada diğer Thread'e geçmek için üç kere "Geç" butonuna basarak bunu tek seferde halledebilirsiniz. Hem zamandan hem de efordan tasarruf.

Instagram'daki arama kısayolu

Eğer Instagram'da arama simgesine dokunursanız en son aradıklarınız önünüze gelir ve daha sonra arama çubuğuna dokunmanız gerekir. Fakat buna basılı tutarsanız direkt arama çubuğuna erişebilirsiniz. Aynısı Threads için de geçerli.

Uygulamada çok fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyorsanız buna da çözüm var.

Profilinize girip sağ üstteki Seçenekler-Hesap-Bir ara ver kısmına ulaştığınızda, uygulamada geçireceğiniz zamanı yönetebilirsiniz.

Threads gönderinizi Instagram'da paylaşabilirsiniz.

Bunun için paylaşımın altındaki gönder butonuna basıp Hikâye veya Post'tan size uygun olanı seçmeniz yeterli. Paylaşımınız Threads temasıyla Instagram'a aktarılacaktır.

İstemediğiniz bir Trend'den uzak kalmak için sözcük gizleyebilirsiniz.

Bunu yapmak için de yine seçenekler kısmına gidip gizlilik sekmesine ulaşmanız gerekiyor. Burada alt kısımda "gizlenen sözcükler" bölümünü görebilirsiniz. İstediğiniz sözcüğü ekleyip gizleme seçeneğini aktif hâle getirdiğiniz de bu sözcükleri içeren paylaşımlar size gösterilmeyecek.

Takip ettikleriniz profilinizde yer almasa da onları görmek mümkün.

Profilinizde sadece takipçiler yer alıyor fakat bu, takip ettiklerinizi göremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Onları görmek için seçenekler kısmına gidip yine gizlilik sekmesine girmeniz gerek. Az önce baktığımız "Gizlenen Sözcüklerin" hemen altında takip ettiklerinizi görebilirsiniz.