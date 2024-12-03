NTV'ye konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı alışverişleriyle ilgili düzenleme hakkında konuştu. Bakan Bolat, vatandaştan anlayış beklediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, hükûmetin yurt dışı alışverişlerle ilgili aldığı bir karardan bahsetmiştik. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile gümrük muafiyeti sınırı, kargo dahil 30 euro seviyesine düşürülmüştü.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada, yapılan düzenleme için vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi. Peki Bakan Bolat, neden böyle bir açıklama yaptı?

"Yerli üreticileri korumak için yaptık"

NTV'ye konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu düzenlemenin nedenlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Uzakdoğu meşeli firmaların hızlı kargo düzenlemesinden yararlanmalarının olumsuz etkilerini gördük ve esnaf kobi ve ilgili meslek kuruluşlarının yoğun şikayetleri üzerine 150 euro kargo sınırını 30'a çektik. Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili detaylı bilgi için:

Peki siz Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...