Ticaret Bakanı'ndan Yurt Dışı Alışverişlerine Yönelik Sınırlamayla İlgili Açıklama: "Anlayış Bekliyoruz"

1 dk okuma süresi
19
3
0
0
0
NTV'ye konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı alışverişleriyle ilgili düzenleme hakkında konuştu. Bakan Bolat, vatandaştan anlayış beklediklerini söyledi.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, hükûmetin yurt dışı alışverişlerle ilgili aldığı bir karardan bahsetmiştik. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile gümrük muafiyeti sınırı, kargo dahil 30 euro seviyesine düşürülmüştü.

Şimdiyse konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından yapılan açıklamada, yapılan düzenleme için vatandaşlardan anlayış beklediklerini söyledi. Peki Bakan Bolat, neden böyle bir açıklama yaptı?

"Yerli üreticileri korumak için yaptık"

ticaret bakanı 30 euro açıklaması

NTV'ye konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu düzenlemenin nedenlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Uzakdoğu meşeli firmaların hızlı kargo düzenlemesinden yararlanmalarının olumsuz etkilerini gördük ve esnaf kobi ve ilgili meslek kuruluşlarının yoğun şikayetleri üzerine 150 euro kargo sınırını 30'a çektik. Amacımız yerli üreticiyi korumak, tüketiciden anlayış bekliyoruz.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle ilgili detaylı bilgi için:
İLGİLİ HABER

Temu'dan Alışveriş İçin Son Günler: Yurt Dışı Alışverişlerinde Gümrük Muafiyeti, Kargo Dahil 30 Euro'ya Düşürüldü!

Peki siz Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıklamasını nasıl yorumluyorsunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.ntv.com.tr/ntvpara/fahis-fiyatla-mucadele-bakan-bolat-belediyeler-sorumlulukalmiyor,NJiKXyDMmEeh1UKsTawqXA
19
3
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
19
3
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler