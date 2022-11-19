Dünyanın birçok yerinde farklı amaçlarla kurulmuş çeşitli ticaret yolları bulunmaktadır. Kıtaları birbirine bağlayan bu yollar, devletler arasındaki ticaret kavramını oldukça geliştirmiştir. İpek Yolu, Baharat Yolu, Tütsü Yolu ve Amber Yolu, en bilindik ticaret yolları arasında yer alıyor.

Binlerce yıldır ticaret yolları, insan topluluklarının gelişmesinde hayati bir rol oynamıştır. Uzun mesafelere yapılan ticaretler, antik çağda Avrupa ve Asya’daki büyük uygarlıklar arasındaki kültürel, dini, ve sanatsal gelişime katkı sağlamıştır. Bu ticaret yolları, esas olarak hammadde, gıda maddeleri ve lüks malların bir yerden başka bir yere taşınmasına yardımcı oluyordu. Öte yandan, özellikle Avrupa'daki salgın hastalıkların başka kıtalara yayılmasına da bu ticaret yolları neden olmuştur.

İpek Yolu, Amber Yolu, Baharat Yolu ve diğer ticaret yolları üzerinde yer alan şehirler, tüccarlara ve ticaret kervanlarına hizmet vererek çok hızlı bir şekilde zenginleşmiştir. Aynı zamanda farklı etnik ve kültürel geçmişlere sahip insanların tanışabilecekleri merkezler haline geldiler. Lafı daha fazla uzatmadan, dünya tarihini şekillendirmeyi başarmış ticaret yollarını ele aldığımız listemize geçelim.

Dünya tarihindeki en önemli ticaret yolları:

The Silk Road / İpek Yolu

The Spice Routes / Baharat Yolları

The Incense Route / Tütsü Yolu

The Amber Road / Kehribar Yolu

The Tea Horse Road / Çay Atı Yolu

The Salt Route / Tuz Yolu

The Trans-Saharan Trade Route / Trans Sahra Ticaret Yolu

Çin’i Batı’ya bağlayan uzun bir yol: The Silk Road / İpek Yolu

İlk olarak Xi’anda ortaya çıkan ve Çin ile Batı’yı birbirine bağlayan İpek Yolu, aslında bir kervan yolu olarak kullanılıyordu. 6.400 kilometre (4.000 mil) uzunluğundaki bu yol, dönemin en önemli iki devleti olan Çin ve Roma arasında gerçekleşen ticaret için önemli bir rol oynamıştır.

Ticaret kervanları bu yolu kullanırken ya Afgan vadilerinden geçerek Hazar Denizi’ne giden yolu takip ediyorlardı ya da Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşıyorlardı. Dönemin en önemli gezgini olan Marco Polo, Moğollar döneminde Çin’e gitmek için İpek Yolu’nu kullanmıştır. Günümüzde bile, İpek Yolu, barındırdığı olağanüstü çeşitliliklerle ve kültürel zenginliklerle dikkat çekmektedir. Yaklaşık iki bin yıllık kültürlerin ve dinlerin izlerini hala taşıyan bu görkemli ticaret yolu iki kıtaya yayılıyordu.

Çok tehlikeli ve pahalı bir yol: The Spice Routes / Baharat Yolları

Baharat yolları, iki bin yıl boyunca Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayarak, farklı medeniyetlere tarçın, karanfil, küçük hindistan cevizi, safran ve zerdeçal gibi baharatların ulaşmasını sağladı. Ticareti yapılan bu baharatlar sadece yiyeceklerde tatlandırıcı ve renklendirici olarak kullanılmıyor, aynı zamanda çeşitli hastalıkların tedavisinde de kullanılıyordu.

Bu Baharat Yolları, Japonya’nın Batı Kıyıları’ndan başlayarak Akdeniz üzerinden Avrupa’ya uzanıyordu. Tıpkı İpek Yolu gibi Baharat Yolları da birden fazla güzergahtan oluşan uzun bir ağdı. Baharat Yolları seyahat etmek için oldukça tehlikeli ve masraflıydı. Güzergah üzerinde durulan her durakta vergi ve geçiş ücretleri ödenmesi zorunluydu. Bundan dolayı, baharatlar Avrupa’ya ulaştığında fiyatları astronomik derecede yüksek oluyordu.

Mısır ve Roma'yı birleştiren yoli: The Incense Route / Tütsü Yolu

Hoş kokular insanlık tarihi boyunca her zaman yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Mısırlılar buhuru cenaze törelerinde, Romalılar ise düğünlerde ve çeşitli kutlamalarda kullanmışlardır. Her ne kadar günümüzde çok kolay bir şekilde elde edilebilir olsa da, binlere yıl önce oldukça nadir ve pahalı bir üründü. Tütsü yolları, Güney Arap Yarımadasından Akdeniz’e kadar devam eden deniz ve kara tabanlı ticaret yollarından oluşuyordu.

MÖ 7. yüzyıl ve MS 2. yüzyılları arasında kullanılan bu rota, tütsü ticaretinin bitmesinin ardından, insanların ailelerini ziyaret etmek, kabilelerin göç etmesi ve orduların daha rahat hareket ettirilmesi amacıyla kullanıldı.

En değerli ticaret yolu: The Amber Road / Kehribar Yolu

Kehribar Yolu, Eski Roma da dahil olmak üzere Akdeniz ülkelerini Baltık Denizi’ne bağlayan bir ticaret yoluydu. Baltık bölgesinden getirilen Baltık Kehribarı, İtalya’da yaşayan Etrüskler tarafından kullanılıyordu. İlerleyen zamanlarda ise büyük ölçüde Keltler tarafında kullanılmaya başlandı. MS 1. yüzyıldan MS 3. yüzyıla kadar, Roma İmparatorluğu’nun önemli bir simgesi konumundaydı.

Romalı tüccarların kehribar almak için izledikleri ana kehribar yolu, zamanla Akdeniz havzasını Baltık Denizi kıyılarına bağlamış ve bu bölgede yapılan ticaret bağlantılarında önemli bir rol oynamıştır. Yolun kesin olarak bir rotası olmamakla birlikte, Romalı zanaatkarların çoğunlukla yaşadığı Adriyatik kıyısındaki Aquileia’da başladığı düşünülüyor.

Atların zorlu yolculuğu: The Tea Horse Road / Çay Atı Yolu

Çay Atı Yolu, Tibet’in başkenti Lhasa’yı Güneybatı Çin’in Yunnan ve Sichuan eyaletlerine bağlayan bin yıllık bir ticaret yolu ağıdır. 6. yüzyıldan itibaren, her türlü malın ticareti için kullanılan yol oldukça sert ve tehlikeliydi. Çay ticareti, Tang ve Song Hanedanlıkları döneminde halkın çaya ilgi duymasıyla başladı, ancak bu bölgelerin iklimi çay yetiştirmek için uygun değildi.

Tahmin edilebileceği gibi bu yolu kullanan her gezgin veya tüccar bölgede meydana gelen doğal zorluklardan dolayı yolculuklarını tamamlayamadı ve hayatlarını kaybetti. Günümüzde, Çay Atı Yolu’na ait bazı kalıntılar kalmış olsa da, birçoğu onlarca yıldır terk edilmiş durumda.

Kısa ama çok önemli bir yol: The Salt Route / Tuz Yolu

Adriyatik kıyısıdan Roma bölgesine tuz getirmek için kullanılan Tuz Yolu, yüzyıllar boyunca önemini korumuştur. Bu nedenle, tuz açısından zengin bölgeler önemli ticaret merkezleri haline geldi. Bir diğer önemli tuz yolu ise Kuzey Almanya'daki kurulmuş olan tuz yolu idi. 100 km uzunluğunda olan bu Eski Tuz Yolu, balıkların bozulmaması için balıkçılara tuz temini için kullanıldı. Diğer ticaret yollarına göre oldukça kısa olan bu yolu tamamlamak yaklaşık 20 gün sürüyordu.

Köle ticaretinin yapıldığı ticaret yolu: The Trans Saharan Trade Route / Trans Sahra Ticaret Yolu

Trans Sahra Ticaret Yolu, Sahra Çölü’nün önemli noktalarını birbirine bağlaması nedeniyle Afrika bölgesinin en önemli ticaret yollarından biriydi. Bu ticaret yolu çöl bölgesinde yer aldığı için develer, tüccarların bu yolu kat etmeleri açısından oldukça önemliydi. Yol boyunca altın ve köle ticareti dışında devekuşu tüyü gibi lüks eşyalar da alınıp satılıyordu. 16. yüzyılın ortalarında Portekiz’in Batı Afrika’ya giden deniz yollarını keşfetmesiyle beraber önemi büyük ölçüde azalmıştır.