Yüksek çözünürlüklü fotoğrafların ve diğer görsellerin kayıpsız olarak sıkıştırılmasını sağlayan .tif ya da .tiff uzantılı TIFF ya da diğer adıyla TİF dosyası uzun zamandır kullanılıyor. Gelin TİF dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruların yanıtlarını tüm detaylarıyla yakından inceleyelim.

Eskiden yüksek ücretler ödeyerek satın aldığımız dijital fotoğraf makineleri ile elde ettiğimiz yüksek çözünürlüklü görüntüleri artık akıllı telefon kameralarımızla bile yakalar olduk. Hal böyle olunca fotoğraf makineleri işi bir adım daha ileri götürdü ve çözünürlükle beraber derinliği de arttırdılar. .tif ya da .tiff uzantılı TIFF ya da diğer adıyla TİF dosyası işte tam olarak bu tür görseller için kullanılıyor.

TİF dosyası tek bir görsel barındırabileceği gibi birden fazla görseli de tek dosya içinde saklayabilir. Neden böyle bir şey oluyor derseniz, cevap kayıpsız saklama. Sık kullanılan fotoğraf biçimleri ister istemez görsel kalitesinde kayba neden olurken TIFF dosyası neredeyse kayıpsız saklama yapıyor. Gelin .tif ya da .tiff uzantılı TIFF ya da diğer adıyla TİF dosyası nedir, nasıl açılır yakından görelim.

TİF dosyası nedir?

TIFF ya da TİF dosyası olarak adlandırılan ve .tif ya da .tiff uzantısına sahip olan dosya biçimi, yüksek çözünürlüklü görselleri kayıpsız olarak saklamak için kullanılır. TİF dosyası içinde tek bir görsel barındırabildiği gibi birden fazla JPEG, PackBits ya da PNG biçimindeki görseli de tek dosya içinde barındırabilir.

TİF dosyası ne işe yarar?

TİF dosyasının temel kullanım amacı, saklanan görsellerde çözünürlük kaybı yaşanmasının önüne geçmektir. JPEG, JPG ya da PNG dosyaları ister istemez görselde kayıp yaratır. Ancak TIFF dosyası herhangi bir çözünürlük kaybı yaratmaz, PNG gibi derinlikleri saklı tutar ve dosya içindeki görseli üzerinde düzenlemeler yapılacak biçimde saklar.

TİF dosya boyutları bir hayli yüksektir. Çünkü görselde çözünürlüklü kaybı yaratmadığı için barındıracak epey veri vardır. Elbette bu durum pek çok depolama ve paylaşım sorununa neden olur. Bu nedenle TİF dosyaları daha çok arşiv amacıyla kullanılır. Yani eldeki bir görselin en kaliteli hali saklanır ve gerektiğinde işlenerek daha düşük boyutlu versiyonları kullanılır.

TİF dosyası ne zamandan beri kullanılıyor?

TIFF ya da TİF dosyası, tam adıyla Tagged Image File Format; ilk kez 1986 yılında Aldus şirketi tarafından duyuruldu. Duyurulan ilk sürüm sonrası şirket, uzun yıllar boyunca bu görsel dosya biçimi üzerinde önemli çalışmalar yaptı ve sonunda 1994 yılında Aldus ve Adobe Systems şirketleri birleşerek TIFF 6.0 sürümünü duyurdular.

Geliştirici şirketin Adobe ile birleşmesinden de anlayacağınız üzere TİF dosyası Photoshop programı için biçilmiş kaftandır. Zaten bu dosya biçiminin geliştirilmesinin de nedeni buydu; tüm dünyada ortak kullanılacak bir format yaratmak. Uzun zaman boyunca yüksek çözünürlüklü fotoğrafları kayıpsız saklamak isteyen herkes TİF dosya formatını ve bu formayı destekleyen programları kullandı.

TİF dosyası nasıl açılır?

TİF dosyası öyle karmaşık bir sistem değildir, bildiğimiz görsel dosya biçimidir. Bu nedenle içinde tek görsel barındıran TİF dosyalarını Microsoft Fotoğraflar, Apple Fotoğraflar, Google Fotoğraflar gibi sistemde dahili olarak bulunan görüntüleme uygulamaları üzerinden açabilirsiniz. Ancak TİF dosyasında birden çok görsel varsa ya da düzenleme yapmak istiyorsanız işler değişir.

İçinde kaç tane görsel olduğunu fark etmeksizin tüm TİF dosyalarını Adobe Photoshop ve GIMP gibi görsel düzenleme programları üzerinden açabilir ve üzerinde düzenleme yapabilirsiniz. Photoshop kullanmıyorsanız buradaki en iyi Photoshop alternatifleri listemizi inceleyerek TİF dosyalarını açmak için kendinize en uygun programı ya da platformu seçebilirsiniz.

TİF dosyası dönüştürme:

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinde convertio.co internet sitesini açın.

Buradaki bağlantı üzerinde convertio.co internet sitesini açın. Adım #2: Ana dosya formatını seçin.

Ana dosya formatını seçin. Adım #3: Dönüştürmek istediğiniz dosya formatını seçin.

Dönüştürmek istediğiniz dosya formatını seçin. Adım #4: Dosyaları seçin butonuna tıklayın.

Dosyaları seçin butonuna tıklayın. Adım #5: Dönüştürmek istediğiniz TİF dosyasını seçin.

Dönüştürmek istediğiniz TİF dosyasını seçin. Adım #6: Dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda dosyanız dönüştürülecek.

Dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda dosyanız dönüştürülecek. Adım #7: Dönüştürmüş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Dönüştürmüş olduğunuz dosyayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

TİF dosyasını herhangi bir farklı dosya formatına dönüştürmek için yukarıdaki adımları izleyebilirsiniz. İnternette TİF dosyası dönüştürme işlemi için kullanabileceğiniz pek çok farklı program ve internet sitesi var. Ancak bunlar genel olarak sınırlı dosya boyutu üzerinden işlem yaptıkları için en iyisi Adobe Photoshop ve GIMP gibi görsel düzenleme programları kullanarak dönüştürme işlemi yapmaktır.

Açılmayan TİF dosyaları:

.tif ya da .tiff uzantılı TIFF ya da diğer adıyla TİF dosyası çoğu zaman yanında ek dosya ve dosyalar bulunduğu şekilde saklanır. Yani bir TİF dosyasının açılmamasının nedeni, bağlantılı dosyaya sahip olmaması olabilir. Aynı şekilde hasarlı dosyalar da açılmayacaktır. Böyle bir durumda, dosyayı edindiğiniz kaynak ile iletişime geçmeli ve dosyayı yeniden talep etmelisiniz.

TİF dosyalarının boyutunun bir hayli yüksek olduğunu söylemiştik. Bu nedenle kullanıcılara saklama ve paylaşma konusunda büyük sıkıntılar çıkarır. Hatta bu amaçla sıkıştırılmaya çalışılan dosyalar hata verebilir. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman TİF dosya formatı kullanımının giderek azaldığını söylemek mümkün.

Yüksek çözünürlüklü fotoğrafları ve diğer görselleri kayıpsız bir şekilde saklamanızı sağlayan TİF dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu görsel dosya formatı hakkında bilmeniz gereken önemli detaylardan bahsettik.