Tiktok’un 2019’da Elde Ettiği Devasa Gelir Açıklandı

TikTok’un sahibi ByteDance, 2019’da elde ettiği geliri açıkladı. Şirket, 2019’da toplamda 17 milyar dolarlık gelire ulaştığını belirtti.

Son yıllardaki yükselişiyle en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında giren TikTok’un sahibi ByteDance, 2019’da kazandığı geliri açıkladı. Şirket, geçtiğimiz sene toplamda 17 milyar dolar gelir elde etti. ByteDance’in açıkladığı 2019 gelirinin sadece ilk 6 ayı dahi, 2018’de elde edilen tüm gelirden daha fazla. Şirket, 2018’de 7,4 milyar dolar kazanmıştı.

Özel bir şirket olan ByteDance, finansal verilerini resmi olarak açıklamıyor, bu yüzden piyasa değeri hakkında net bir bilgi yok. Şirketin 100 milyar dolar ile 180 milyar dolar arasında bir piyasa değerine sahip olduğu düşünülüyor. Ülkemizde de kimse kullanmıyorum dese de geniş bir kitle tarafından kullanılan TikTok, 2020’de yaşanan pandemi sürecinin de etkisiyle artan kullanıcı sayısı sayesinde geçen seneye göre daha fazla gelir elde edecek gibi görünüyor.

126 şehirde 60.000’den fazla çalışanı bulunan Çinli şirket ByteDance, düzenli olarak daha fazla insana ulaşmayı başarıyor.

Bytedance nereden para kazanıyor?

TikTok’un sahibi olan ByteDance, gelirinin büyük kısmını reklam ve uygulama içi satın alımlardan elde ediyor. Kullanıcı sayısındaki artışın da etkisiyle bu reklamlar daha fazla insana ulaşıyor. 2012 yılında kurulan şirket, Softbank, KKR gibi fonlardan para toplayarak güçlendi. Şirket, bu şekilde ilerlemeye devam ederse, önümüzdeki dönemde sosyal medya devi olan Facebook, Twitter gibi platformlara kafa tutacak gibi görünüyor.