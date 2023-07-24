TikTok, video ve fotoğraf dışında metin gönderileri de paylaşmanızı sağlayacak yeni özelliğini tanıttı. Platformu Twitter'a rakip yapacak özellik, Instagram hikâyelerine yazı eklemeye benziyor.

Yakın zamanda yeni müzik platformuyla Spotify’a rakip olan popüler sosyal medya platformu TikTok, şimdi de Twitter’la (yeni adıyla X) kapışacak bir özellik getirdi. Şirketin bugün tanıttığı özellik, kullanıcıların fotoğraflar ve video dışında sadece metin gönderileri de paylaşmasına olanak tanıyor.

TikTok, paylaştığı bir blog gönderisiyle metin tabanlı gönderilerini kullanıma sunmaya başladığını duyurdu. Ekran görüntüleri incelendiğinde, özelliğin görsel açıdan Instagram hikâyelerine metin eklemeye benzediği görüldü.

1000 karaktere kadar metin paylaşılabilecek, gönderilere sticker ve müzik eklenebilecek

Kullanıcılar, kamera sayfası üzerinden metin paylaşma seçeneğini seçerek özelliği kullanabilecekler. TikTok, metin tabanlı gönderilerin kullanıcıların hoşuna gidecek birçok ekstra özellikle birlikte geldiğini de ekliyor.

Paylaşım yaparken arka plan rengini ve yazının görünümünü seçmek, müzik, ses, sticker, hashtag eklemek ve birilerini etiketlemek mümkün olacak. Tabii ki bu gönderiler için belirlenen bir karakter sınırı da var. Şirket, bu sınırı 1000 karakter olarak belirlemiş.

TikTok, metin gönderileriyle Twitter’a rakip olmak istiyor olabilir. Son zamanlarda, Meta’nın kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Threads uygulaması ve Bluesky gibi uygulamaların popülerleştiğini görmüştük. Tüm bu yaşananlar, Elon Musk’ın oyuncağı hâline gelen Twitter’ın mikroblog alanındaki baskınlığının azalmaya başladığının bir habercisi olabilir.